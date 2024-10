Vasúti zöldforradalom, egyenesen a szomszédból

A KONČAR a városi tömegközlekedést is formálja

A KONČAR, a horvát ipar zászlóshajója közben szorgalmasan segíti szomszédunk városi közlekedésének zöldítését is. 2027 szeptemberéig 40 darab új, alacsonypadlós, teljesen akadálymentesített utasterű villamost helyeznek üzembe Zágrábban, míg Eszékre 2025 szeptemberéig 10 ilyet szállítanak. Ezek mind a cég által gyártott villamosok legújabb generációjához tartoznak, így jelentős technológiai újítások is fellelhetők rajtuk. A szerelvények olyan energiatároló rendszerekkel vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a közlekedést áramkimaradás esetén is, ezzel erősítve az energiahatékonyságot és csökkentve a fogyasztást. Ezenkívül új videómegfigyelési- és audiorendszerk és olyan utasbarát berendezések, mint például USB-töltőportok is helyet kaptak a villamosokon.

Az elektromos, hibrid és akkumulátoros járművek, valamint az ezeket támogató infrastruktúra fejlesztése terén tett folyamatos erőfeszítései révén a KONČAR a zöldátállásban előremutató partnerként szilárdítja meg szerepét Horvátországban és a nemzetközi színtéren egyaránt.