Naperőművek versus otthoni napelemek: nem biztos, hogy megéri bajlódni

Javul a levegő minősége

A napenergia terjedésével nemcsak a klímát védhetjük, hanem a levegőminőséget is javíthatjuk. A fosszilis energiahordozók visszaszorításával csökkenhet a légszennyezés, ami a légúti megbetegedések és más egészségügyi problémák csökkenéséhez vezethet. Emellett a háztetőre telepített szolártechnológia egyéni előnyei mellett fontos figyelembe venni a kollektív hatásokat is. Ahogy egyre több háztartás termel saját áramot, a hagyományos, erőművi energiatermelésre nehezedő nyomás hosszabb távon csökken. Ez fenntarthatóbbá és ellenállóbbá teszi az energiahálózatot, hiszen kevesebb függőséget jelent a központosított energiarendszertől – igaz, ehhez a megújulók hatékony és olcsó tárolását is meg kellene valósítani, amelyhez egyelőre most kezd felpörögni a megfizethető otthoni vagy akár ipari energiatárolás rendszere. Viszont a fentieken kívül a napenergia-ipar munkahelyeket teremt, ami erősítheti a gazdasági stabilitást is.

Tehát a háztetőre telepített napelemek nem biztos, hogy minden esetben a legjobb megoldást jelentik, különösen, ha a költségeket és a technikai korlátokat nézzük. Ugyanakkor a megújulók fontos szerepet játszanak a klímaváltozás elleni harcban és az energiafüggetlenség megteremtésében. Ha az Egyesült Államok valóban komolyan gondolja a tiszta energiára való átállást, érdemes alaposan átgondolni, hogy miként illeszkednek ezek a rendszerek egy átfogóbb energiastratégiába – hívja fel a figyelmet az írás szerzője.