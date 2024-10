Kelet és Nyugat közt: így válhatunk globális kapcsolódási ponttá

Sok hasonló konnektorállam akad

Hazánk mellett több más ország is kiemelkedő szerepet játszik konnektorállamként a globális gazdaságban. Ezek az országok képesek összekötni a világ különböző gazdasági régióit, fenntartva a kereskedelmi forgalmat és a befektetéseket a geopolitikai széttöredezettség közepette is. A Makronóm Intézet elemzése szerint az olyan államok, mint Vietnám, Lengyelország, Mexikó, Marokkó és Indonézia, meghatározó szereplői ennek a folyamatnak. Ezek az országok együttesen közel 4000 milliárd dolláros gazdasági teljesítményt nyújtanak, amely hasonló Németország vagy Japán gazdasági erejéhez, annak ellenére, hogy egyenként kisebbek.

Vietnám

Az ázsiai ország az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek közepette vált fontossá, miután az Egyesült Államok büntetővámokat vetett ki a kínai termékekre, majd a Covid–19-járvány miatt az ellátási láncokat is újragondolták. Vietnám sikeresen vonzott be több nagy céget, köztük az Apple beszállítóit, köszönhetően alacsony munkaerőköltségeinek és fejlett infrastruktúrájának. Az ország geopolitikai pozíciója is megerősödött: szoros kapcsolatokat ápol mind az Egyesült Államokkal, mind Kínával, ami hozzájárul a kelet–nyugati kereskedelmi kapcsolatok fenntartásához. Az elektronikai ipar kulcsszerepet játszik a vietnámi gazdaságban, 2022-ben az export 32 százalékát adta, és az ágazat tovább növekszik.

Lengyelország

Szintén jelentős szereplővé vált a globális gazdaságban, különösen az elektromos járművek és az energiatároló rendszerek piacán. Az ország zöldmezős beruházások révén egyre nagyobb részesedést szerez az európai és globális járműiparban, és olyan nagy autógyárak, mint a Volkswagen és a Mercedes is jelentős befektetéseket eszközölnek itt. Lengyelország exportja 2022-ben 8,9 milliárd dollár értékben tartalmazott lítiumion-alapú energiatároló rendszereket, amelyek kulcsfontosságúak az elektromos járművek gyártásához. A dél-koreai LG Energy Solution Wrocławban található üzeme az egyik legnagyobb ilyen típusú létesítmény Európában. Több mint 7000 munkavállalót foglalkoztat és évente akár 1 millió elektromos jármű ellátásához elegendő akkumulátort gyárthat.