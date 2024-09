Megjelentek a legfrissebb inflációs adatok, már azt is látni belőlük: fognak-e drágulni az élelmiszerek

Elemző: Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője

Idén augusztusban tehát az egy évvel korábbiakat átlagosan 3,4 százalékkal meghaladták, júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak a fogyasztói árak.

Az összesített adaton belül augusztusban ismét lassult az élelmiszerek árának emelkedése, a KSH itt 2,4 százalékos drágulást mért egy év alatt, míg havi szinten stagnáltak az élelmiszerárak. Ez is azt mutatja, hogy a júliusi megugrás az élelmiszer-inflációban egy egyszeri tényező eredménye volt, a kötelező akciózás kivezetésével a korábban árstopos termékeket a kereskedelmi láncoknak már nem kellett önköltségi áron értékesíteniük, és ez egyszeri ársokkot eredményezett.

A következő hónapokban ugyanakkor bekövetkezhet kisebb áremelkedés az élelmiszerárak esetében:

az aszályhelyzet miatti kedvezőtlenebb termés nyomán nőhetnek a termelői árak, illetve megnövekedhet az importigény is, azonban nagymértékű drágulásra nem kell számítani.

Kedvező trendek augusztusban

Érdemben visszafogta az inflációt augusztusban az üzemanyagok ára is, itt éves alapon 2,9, míg havi bázison 0,8 százalékkal mérséklődött az árszínvonal, amelyben a világpiaci olajárak alakulása játszotta a legnagyobb szerepet. De a tartós fogyasztási cikkek ára, valamint a háztartási energia is visszafogta a fogyasztóiár-indexet: az előbbi esetében a továbbra is visszafogott kereslet korlátozza a vállalatok árazási politikáját, míg az utóbbinál az energiahatékonysági beruházások miatti alacsonyabb fogyasztást kell kiemelni.

A szolgáltatások felfelé húzták az inflációt

Az inflációt továbbra is elsősorban a szolgáltatások húzzák felfelé. Ezen kategóriában az átlagos árszint augusztusban 9,5 százalékkal nőtt a megelőző év azonos időszakához viszonyítva, vagyis ismét gyorsult. Az augusztusi 0,4 százalékos havi áremelkedés magasabb, mint a historikus átlag, a korábbi években nem volt jellemző az ilyen mértékű havi átárazás az év 8. hónapjában.

Elsősorban az üdülési szolgáltatások (belföldön és külföldön egyaránt) körében láthatunk augusztusban nagyobb fokú átárazást, ami hozzájárult a szolgáltatásinfláció gyorsulásához.

Az éves mutatót ugyanakkor ezzel együtt is nagyobb részben azon területek húzzák felfelé, ahol az év elején a költségeik helyett a megelőző évi inflációt figyelembe véve, visszatekintő árazást hajtottak végre (például bankok, telekommunikációs cégek). Ez pedig tartósan magasabb pénzromlási ütemet eredményezett ezen területeken.