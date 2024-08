Most is javultak a szolgáltatás-külkereskedelmi adatok

Ezzel együtt is, a szolgáltatás-külkereskedelmi egyenleg javulásához minden szolgáltatáscsoport hozzájárult. A második negyedéves többlet közel harmadáért azonban így is a turizmus ágazata volt felelős, de a szállítási szolgáltatások súlya is közelítette a 30 százalékot. Pozitívum, hogy az első negyedév után nem romlott a turizmusegyenleg értéke, vagyis a magyarok egyre aktívabb külföldi utazásait és költéseit ellensúlyozni tudták a második negyedévben hazánkba érkező külföldi vendégek.

A szolgáltatás-külkereskedelmi egyenleg javulása és jelentős többletének fennmaradása mindenképp kedvező a gazdasági növekedés szempontjából.

Bár a szolgáltatásforgalom értéke jelentősen elmarad a termékforgalométól, a külkereskedelmi többletben jóval nagyobb szerepet játszik, így érdemi hatással van a gazdasági növekedésre, és részben ellensúlyozza a termékexport visszaesését.

A KSH adatai szerint:

A szolgáltatáscsoportok közül a turizmus 925 millió, a szállítási szolgáltatások 854 millió euróval járultak hozzá az aktívumhoz.

Szolgáltatásexportunk 65, -importunk 73 százalékát az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le, ebben a viszonylatban 1,4 milliárd eurós többlet keletkezett.

A legfontosabb partnerünk továbbra is Németország, amely 21 százalékkal részesedett az összforgalomból. A második helyen az Egyesült Államok, a harmadikon Ausztria áll, hozzájuk a szolgáltatáskereskedelem 8,7, illetve 7,5 százaléka kapcsolódott.

A teljes szolgáltatásexportból az üzletiek aránya 42, az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 21 százalékot tett ki. Jelentős volt még a szállítási szolgáltatások 27 és a turizmus 21 százalékos részesedése. Az importban is az üzleti szolgáltatások domináltak 54 százalékkal (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatások részaránya 29 százalék volt), miközben a szállítási szolgáltatások 26, a turizmus 16 százalékkal részesedett a teljes importforgalomból.