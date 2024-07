Olaj és gáz nélkül nem lehet leküzdeni a szegénységet?

Emellett több szakértők is változatlanul támogatja a fosszilis tüzelőanyagok afrikai kutatását. Ők úgy érvelnek: megértik a klímaváltozás hatásait, de úgy vélik, hogy az energiaszegénység megoldása a legfontosabb és a legsürgetőbb feladat. Kiemelik, hogy

a nyugati országok képmutatók, mivel miközben egyre nehezebb finanszírozást találni afrikai fosszilistüzelőanyag-projektekre, ők maguk halogatják a saját nettó zéró kibocsátási céljaikat, és új olajmezőket nyitnak meg.

„Afrikának minden csepp szénhidrogént ki kellene termelnie, amit az iparosodásához és az energiatermeléséhez felhasználhat” – állítja Nj Ayuk, az Afrikai Energia Kamara elnöke, aki szerint ez a forgatókönyv kevesebb mint 1 százalékkal növelné a globális kibocsátást.

Az olajdollárokat zöldenergiára költenék?

„A klímaváltozás komoly probléma, és nem szabad alábecsülnünk az ezzel kapcsolatos kihívásokat” – teszi hozzá Ayuk, de azt is hangsúlyozza, hogy a kontinens a fosszilis tüzelőanyagok kitermeléséből származó bevételeket zöldtechnológiákba fektethetné.

Egy alternatív nézet szerint Afrika teljesen kihagyhatná a fosszilis tüzelőanyagokat, és egyből tiszta energiára térhetne át az iparosodási céljai elérése érdekében. Ayuk azonban figyelmeztet, hogy ez „nem igazán észszerű”, mivel a kontinens „nem engedheti meg magának” ezt az átállást.

James Mwangi, az Africa Climate Ventures befektetési társaság vezérigazgatója ehhez hozzáteszi, hogy a „nagy ugrás” (azaz például a fosszilis alapú áramtermelés kiépítése helyett egyből a zöldenergia meghonosítása) megközelítés hibás. Tudni kell ugyanis, hogy az Afrikában kitermelt fosszilis tüzelőanyagok nagy részét exportálják, és hosszabb távon is csak kis mennyiséget használnának fel a helyi energiatermelésre. Mwangi megjegyzi, hogy Afrikának már most több megújuló energiaforrása van, mint fosszilistüzelőanyag-készlete, de több finanszírozásra és fejlesztésre van szükség a megújuló energia terén, ha a kontinens a saját energiaigényét kívánja fedezni.