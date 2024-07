Megéri megvenni az új Galaxy Ringet?

A szerző a Makronóm újságírója.

Hat hónappal azután, hogy a Samsung új termékét, a Galaxy Ringet bejelentette a téli Unpacked eseményen, a dél-koreai cég ismét színpadra lépett, hogy hivatalosan is bemutassa az okosgyűrűt, amelyet tűkön ülve vártak a techrajongók. Ezzel a Samsung megelőzte többek között az Apple-t, legalábbis ami az okosgyűrű piacra dobását illeti.

Na de hogyan is kell ezt elképzelni? A Samsung Galaxy Ring egy új, Android készülékekkel kompatibilis intelligens gyűrű egészségügyi és alváskövető funkciókkal, de a cég ígérete szerint később további képességekkel bővül. A vízálló eszköz képes nyomon követni az alvást, az oxigénszintet, a pulzusszámot és a bőrünk hőmérsékletét is. Bár voltak olyan pletykák, hogy a Galaxy Ring támogatni fogja az EKG-funkciót is, úgy tűnik, ez csak pletyka maradt. Azonban a lépésszámlálót nem felejtették ki.

A gyűrű három színben, kilenc méretben kapható, és a Samsung Galaxy Watchhoz hasonlóan nem kompatibilis az iPhone-nal. A Galaxy Ringhez tartozik egy négyzet alakú töltőtok is, amely úgy néz ki és úgy is működik, mint egy fülhallgatótok.

Ezt tudja a Galaxy Ring

A készülék hasonlóan működik, mint a piacon lévő más okosgyűrűk és okosórák. A Samsung Galaxy Ringnek három érzékelője van: gyorsulás-, bőrhőmérséklet-mérő és fotopletizmográfiás (PPG). Az ezek által rögzített adatok kombinációjával az alvásminőségre, a légzésszámra, a vér oxigénszintjére, a pulzusszám monitorozására és a cikluskövetésre vonatkozó információkat kaphatunk. És hogy miért válasszuk ezt óra helyett? Hon Pak, a Samsung Mobile Digital Health vezetője azoknak ajánlja, akik az okosórák kényelmesebb, kevésbé hivalkodó alternatíváját keresik. A Samsung okosgyűrűje 400 dollárba, azaz körülbelül 144 ezer forintba kerül, és július 24-én lesz elérhető, azonban Magyarországon egyelőre nem kapható.

Még az sem mindegy, melyik ujjunkon hordjuk

Az okosgyűrűket általánosságban a mutatóujjon ajánlott viselni, bár a Samsung szerint a mérések bármelyik ujjon pontosak. Támogatja a mozgásos vezérlést is, vagyis a mutató- és a hüvelykujjunkat összeérintve szüneteltethetjük a zenét vagy bekapcsolhatjuk a telefonunk kameráját.