Korea bajban, már a kínaiak is egyre jobban szorongatják, de keleten a helyzet változatlan

A Samsung Watch Ultra ránézésre mutatós, ráadásul nagyon hasznos kis eszköz

Nem utolsó sorban a praktikussághoz hozzátartozik az is, hogy az okosóra az egészségügyi és mérő funkciók, no és persze az óraműködés mellett telefonunkkal is állandó kapcsolatban van, azaz nemcsak az üzeneteinket nézhetjük meg, de hívást is fogadhatunk vagy indíthatunk, és az órán keresztül beszélgethetünk a másik féllel, függetlenül attól, hogy éppen milyen tevékenységet folytatunk.

Érdekesség még, hogy sötétben tartózkodva a kijelző átvált vöröses, szemkímélő módba, emellett természetesen a por- és vízállósággal sincs gondja sem a titán burkolatnak, sem az 1,5 hüvelykes AMOLED kijelzőnek, amit zafírkristály véd.

Funkciók terén hasonló képességekkel rendelkezik az olcsóbb, Watch 7 modell is, amely alatt szintén Exynos ketyeg, a dizájn pedig a korábbi változatokat idézi. A méret szerinti különbségek köszönnek vissza az árak terén is, a kisebb akkumulátoros 7-verziók azonban legalább 100 ezer forinttal olcsóbbak, mint a 280 ezres Ultra. Ehhez képest azonban még mindig sokat tudnak, érdemes tehát alaposan átböngészni a hivatalos termékbemutatókat.