Dobd el az iPhone-t, mert itt az S24! – Samsung Galaxy-teszt

Nyitókép: Böjtös Gábor

Az okostelefonok életünk részévé váltak! Ezt joggal és gondolkodás nélkül mondhatjuk ki egy olyan világban, ahol a filmkritikusok a mozi bejáratánál amiatt háborognak, mert 2 óra erejéig ki kell kapcsolniuk a készüléket, vagy amikor

sokan mindent lefotóznak az étteremben és mindent levideóznak a hálószobában.

Persze mint mindenben, ebben az esetben is tisztelet a kivételnek, azonban tény, hogy sokan létezni sem tudnak már az okostelefonjuk nélkül. Ha pedig valami még jobban megerősítheti ezt a függőséget, az a Samsung legújabb szériája, a Galaxy S24.

Rászolgál a hírnévre

Érdekes volt látni, hogy a kilencvenes évek elejétől, mikor még a Samsung és az LG is csak kis hal volt a műszaki boltokban a nagyok mellett, az elmúlt évtizedig mindkét gyártó kifejezetten nagy utat tett meg, egyik oldalon főleg a telefonok, míg a másikon leginkább a TV-k világában. A dél-koreai Samsung először az olcsóbb mobiltelefonok piacát uralta le, majd a prémium kategóriát is elkezdte bevenni a Galaxy S-sorozattal,

ami egy évről évre egyre sikeresebbnek mondható termékcsaláddá vált.

Idén azonban nemcsak szokás szerint lépett egy kicsit előre, de alaposan felül is múlta önmagát.

Nem tini, de titán!

Ha az S24-et, az S24+-t, valamint az S24 Ultrát egymás mellé tesszük, elsőre a megszokott méretbeli különbségek látszódnak, valamint a hátlapon a kamerasziget eltérései. Ami azonban már az első kézbevételnél ad egy prémium érzetet, az az Ultra esetében a titán keret, míg a két kisebb testvér az űrben is használt, könnyű, de nagyon ellenálló Armor alumínium keretet kapta meg. Súlyban nagyjából hasonló az eltérés, mint egyéb méretek terén, így értelemszerűen az Ultra a legnehezebb, 232g, míg a többiek 196 és 167 grammot nyomnak. Ha már méret, akkor egyébként az Ultra, mint mindig, sokaknak nagy lehet a maga 162x79-es terjedelmével, de aki megszokta ezt a sorozatot, azt ezen a téren nem érheti túl nagy meglepetés.

Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

A méret és a borítás különbözik, a maximális védelem azonban nem, így a kijelző biztonságát ezúttal is a Gorilla Armor biztosítja, míg a portól és a víztől (legalábbis másfél méter mélységig és nagyjából 30 percig) való védelemért az IP68-szabvány felel. A kisebb készülékek aksija egy kicsit erősebb lett (100-200 mAh), és míg az S24 kijelzője 6,2 inches 2340x1080-es FHD+ dinamikus Amoled, addig a 6,7-es 24+ és a 6,8-as Ultra 3120x1440-es QHD+ dinamikus Amoleddel rendelkezik, viszont mindhárom egységesen 2600 nit fényerővel.

Nagy különbség leginkább a procik terén tapasztalható, hiszen míg az Ultrában a csúcskategóriás, nyolcmagos Snapdragon 8 Gen 3 ketyeg, addig a kisebb tesók a Samsung saját Deca-Core Exynos 2400-ét kapták meg. Legalábbis Európában. Ami mindenképpen a spórolást és a saját termék erősítését szolgálja, de hogy miért csak nálunk, az nagyon jó kérdés. Egyébként összességében szerencsére az Exynosszal sincs nagy probléma, sőt játékoknál a grafikus teljesítmény még jobb is.

Hosszabb távon, normál felhasználás mellett azonban érezhetően erősebb a Snapdragon,

így gyorsaságban és hűtés terén is az Ultra vezet, ami persze ismét nem okoz meglepetést.

Samsung S24 Ultrával a Galga környéke

Ma már mindenki profi fotós

Pláne, amióta a Samsung S-szériája igazán minőségi kameraszigettel van ellátva, és ez évről évre marad, vagyis inkább fejlődik. És tényleg nem túlzás az, hogy ha valaki egy Ultrával (bármelyikkel az elmúlt 5 évből) megy el nyaralni, majd azzal fotózza a látottakat, akkor átlag felhasználók esetében semmi szükség nincs egy külön fényképezőgépre, legyen az bármennyire profi.

Persze, egy igazi fotós ezen a kijelentésen joggal akad ki, hiszen ő csodát tud művelni egy professzionális géppel, de arra lényegében már csak neki van szüksége, mindenki másnak ott a telefon.

Samsung S24 Ultrával ugyanaz a térség, zoomolva

A 12,0 MP-es előlapi kamera mindegyik készülékre rákerült, ám míg a 24 és a 24+ “csak” egy 50 MP-es széles látószögű kamerával rendelkezik, ez az Ultra esetében 200, ami ismét elképesztően brutális látványt hoz a megnövelt optikai és digitális zoommal. Az S22 Ultrámmal szépen belátom a Galga környékét, de az S24 Ultrával olyan szinten ráközelítek bármire, hogy

lényegében már távcsőre sincs szükség,

mert hamarosan telefonnal figyelhetem a messzi távolban lévő fészekben cseperedő gólyákat.

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Okosabb az átlagnál

És akkor a friss S24-széria legfontosabb újítása, ami viszont maga mögé utasít jelenleg mindenki mást: az AI, amely átjárja a teljes készüléket. A külön menüpontból bekapcsolható mesterséges intelligencia számos módon képes segíteni az életünket. Egyebek között a kamera segítségével villámgyorsan rákereshetünk bármire, amit lefotóztunk, aztán az Ultra S penjével jegyzetelve bármikor átalakíthatjuk a végeredményt nyomtatott szöveggé, amit összegzésként azonnal küldhetünk tovább.

Ami azonban általánosan a legfontosabb újdonság: élő telefonbeszélgetés során kapcsolhatjuk be a fordító segédet, amely a saját szöveget a kívánt nyelvre fordítja, hangként csak azt továbbítva a másik fél számára, és egyből fordítja a beérkező szöveget is, hogy megértsük. Emellé már csak apróság, hogy egy megírt szöveget képes másfajta stílusba átalakítani (pl. hivatalosra).

További nagy extra a képszerkesztés, amivel egy kompakt Photoshop stúdiót viszünk bárhova a zsebünkben. Direkt készítettem néhány képet arról, milyen egyszerű valamit/valakit kijelölni egy frissen lőtt fotón, majd egy mozdulattal áthelyezni a kép másik területére, vagy törölni, elforgatni, kicsinyíteni-nagyítani. Pár pillanat az egész, de játszhatunk vele órák hosszat is. Valami egészen elképesztő, mire képes az S24 ezzel a funkcióval, miközben az AI-nak hála immáron valóban rászolgál az okoseszköz/okostelefon titulusra.

Samsung Galaxy S24 Ultrán a kijelölés és áthelyezés a korábbi képből

Keresve sem találni jobbat

A Samsung S-szériája eddig is a csúcskategóriát jelképezte, de az idei felhozatallal minden eddigi eredményt sikerült túlszárnyalni. Ezzel a dél-koreaiak még a nagy almának is odapirítottak, ami azért nem semmi eredmény.

Persze az Ultra kimondottan drága készülék a maga 600 000 forintos árával, és akkor már az S24+ sem olcsó, kicsivel 500 ezer alatt, de ezért csúcsminőséget kapunk, ami a saját kategóriáján belül lényegében a legjobb a piacon. Éppen úgy, mint a sima S24, amit már 370 000 forint körül magunkhoz szólíthatunk.

Természetesen, ha valakinek a tavalyi vagy 1-2 évvel korábbi generáció van otthon, annak csak akkor van értelme váltani, ha kifejezetten tech-rajongó, vagy éppen presztízskérdés, hogy a legújabb legyen mindenből. De ha a több éves készülékünk már valóban kezd elavulttá válni, akkor az S24-széria a legjobb apropó a váltásra, ami után több évig megint nem kell új telefon felé kacsintgatni.

És a végeredmény. A bal alsó sarokban az ikon jelzi, hogy ez egy AI által szerkesztett fotó.

A Samsung ezúttal is igen magasra tette a lécet, többet fejlesztve a szokásos apró lépéseknél, így nem is kérdéses, hogy a három bemutatott telefon jelenleg az abszolút elit a hazai piacon. Aminek ugyan meg is kérik az árát, de összesített tudásban jobbat keresve sem találni.