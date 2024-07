Így néz ki a lakossági védelem az emelkedő banki terhekkel szemben

A lakossági számlacsomagoknál a díjemelés tilalma miatt a bankok lehetőséget kapnak arra, hogy megszüntessék a régi csomagokat, és újakat vezessenek be, amelyek már tartalmazzák az emelt költségeket. Ezzel szemben a fintechszolgáltatók, mint a Revolut vagy a Wise, előnyös helyzetbe kerülnek, mivel rájuk a hagyományos bankokra vonatkozó új szabályozások nem érvényesek, így versenyelőnyt szerezhetnek.

Mint ismert, a napokban Gulyás Gergely bejelentette, hogy augusztus elsejétől növelni fogják a hitelintézetek által fizetendő tranzakciós díjakat, valamint októbertől a kormány bevezet egy új valutaátváltási illetéket a banki devizaműveletekre. Ám azért, hogy ezeket a költségeket ne háríthassák át a családokra, 2024-től a lakossági számlák és bankkártyák esetében számlavezetési és kártyahasználati díjstopot vezet be a kormány. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a megnövekvő költségeket az idén a lakosság kevéssé fogja érzékelni, azaz elsősorban a vállalkozói számlák, a cégek díjai emelkednek. Korábbi jegybanki elemzések szerint az eddigi tranzakciósilleték-beszedésnek amúgy is mintegy 80 százaléka a vállalati számlákon keletkezett. A kormányzat az idén 100 milliárdos, jövőre pedig mintegy 250 milliárd forintos többletbevételt remél az intézkedésektől.

Év végéig díjstop van a lakossági számlacsomagokon

Tehát a szabályozási környezet egyre összetettebbé válik, amelynek a fő célja, hogy a pénzintézetek ne tudják egyszerűen a lakossági fogyasztókra hárítani ezeket a megnövekedett költségeket.

Ennek érdekében a kormányzat úgy döntött, hogy év végéig megtiltják a lakossági számlacsomagok díjának az emelését. Ez azt jelenti, hogy azoknak, akik nem váltanak számlacsomagot, nem lesz semmi változás, és az új ügyfelek is az aktuális díjakat fizetik, amennyiben a csomag továbbra is része marad a bank kínálatának. Azonban itt is felmerül két lehetőség az extra terhek ügyfelekre való áthárítására.

Lakossági szinten pedig van lehetőség a meglévő számlacsomagok megszüntetésére és újak bevezetésére augusztustól, amelyek már tartalmazzák az emelt adóterheket.

A bankszámlaszámok áthordozása továbbra is bonyolult, és nem gyakori. A Magyar Bankszövetség szerint a díjemelések előnyt jelentenek a fintechszolgáltatók, mint például a Revolut vagy a Wise lakossági, illetve a BinX vállalati ügyfelei számára. Az eredetileg két évre bevezetett extraprofitadó, a bankadó és az ATM-telepítési előírások ezekre a szolgáltatókra nem vonatkoznak, és a tranzakciós illetékek is csak korlátozottan érvényesíthetők rájuk.