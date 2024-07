Így áll Trump támogatottsága a merénylet után

Jól látható, hogy a térképen olyan, egyébként fő szabály szerint demokrata államokat is republikánus vörös színnel jelöltek, mint Nevada, amelyet Trump 2016-ban és 2020-ban is elvesztett, sőt itt 2004 óta lényegében folyamatosan a demokrata jelöltek szerezték meg az elektorokat. Önmagában már az is érdekes, hogy felvették a csatatérállamok listájára.

Kapcsolódó:

Címlapfotó: MTI/EPA/Justin Lane



További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.hu oldalon.