Ha ez egy újabb amerikai szankció, Kína még profitálhat is belőle

A szerző a Makronóm újságírója.

A múlt héten Sanghajban megrendezett mesterségesintelligencia (MI)-világkonferencián Kína egyik vezető MI-vel foglalkozó vállalata, a SenseTime bemutatta a SenseNova 5.5-t. A modell a bemutatóján azonosított egy plüsskutyát, felismert egy nyúlról készült rajzot, majd pillanatok alatt elolvasott és összefoglalt egy egyoldalas szöveget. A SenseTime szerint a termékük vetekszik az amerikai OpenAI GPT-4o modelljével.

Ha pedig ez nem lenne elég a felhasználók elcsábításához, a SenseTime 50 millió tokent – digitális kreditet – osztogat ingyen, és azt mondja, hogy a munkatársait is mozgósítja, akik segítenek az új ügyfeleknek az OpenAI szolgáltatásairól a SenseTime termékeire történő átállásban.

De még ha ez sem elég indok ahhoz, hogy az emberek váltsanak, az OpenAI is ad ennek egy löketet:

a társaság ugyanis értesítette kínai felhasználóit, hogy július 9-től nem használhatják az eszközeit és a szolgáltatásait.

Az OpenAI nem részletezte a hirtelen döntés okát. A ChatGPT-t Kínában már egyébként is blokkolja a kormány tűzfala, de a fejlesztők egészen e hétig virtuális magánhálózatokon keresztül hozzáférhettek a cég eszközeihez, hogy finomhangolják saját generatív MI-alkalmazásaikat és összehasonlítsák a saját kutatásaikat.

A döntés mélyebbről gyökerezhet

A Washington és Peking közötti növekvő feszültségek arra késztették az Egyesült Államokat, hogy korlátozza bizonyos fejlett félvezetők Kínába történő exportját, amelyek létfontosságúak a legmodernebb mesterséges intelligencia-technológia képzéséhez, és ezzel nyomást gyakorolnak az MI-ipar más területeire.

Xiaohu Zhu, az MI biztonságát elősegítő Centre for Safe AGI alapítója szerint aggasztó az OpenAI lépése, amely „kérdéseket vet fel az MI-technológiákhoz való méltányos hozzáférést illetően”. Azonban jó oldala is van a történetnek, hiszen az lehetőséget teremt a hazai MI-vállalatok számára, amelyek most igyekeznek megnyerni a „szabadon maradt” felhasználókat.

Az OpenAI döntése felgyorsíthatja a kínai MI-cégek fejlődését, amelyek szoros versenyben állnak amerikai riválisaikkal és egymással is. Becslések szerint az országnak legalább 130 nagy nyelvi modellje van, ami a világ összes modelljének a 40 százaléka.