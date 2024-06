A hősök korának vége: nincsenek már „tartalék” fiúk

A szerző a Makronóm újságírója.

A fogalom akkor született, amikor Clinton elnök idején, 1993-ban az USA kivonult Szomáliából, miután egy sikertelen rajtaütésben 18 amerikai katona vesztette életét. Ekkorra már kialakultak a posztheroikus attitűdök – és nem csak a jómódú demokráciákban. Pár évvel azelőtt a Szovjetunió, amelynek tábornokai egykor szemrebbenés nélkül vették tudomásul katonáik tízezreinek elvesztését, kivonult Afganisztánból, miután közel egy évtized alatt 14 453 embert vesztett.

A posztheroikus jelenség nincs szoros összefüggésben valamely konkrét háborús cselekmény nagyságával, érdemeivel vagy annak hiányával.

Margaret Thatcher egész éjjel ébren maradt, és személyesen írt leveleket a Falkland-szigeteken elesett 255 brit katona családjának. Persze ezzel nem némította el a kritikusait, akik úgy érveltek, hogy Nagy-Britanniának soha nem lett volna szabad erőszakot alkalmaznia, még akkor sem, ha ez azzal járt volna, hogy Argentína elhódítja a területet.

Edward Luttwak igazoltnak látja elméletét, és szerinte négy évtized múltán még nyilvánvalóbb, hogy posztheroikus korban élünk.

Két éve Ukrajna egy olyan ellenséggel találta szemben magát, amely behívhatott volna akár kétmillió tartalékos katonát is, mozgósíthatott volna, besorozhatta volna akár a 18 éveseket is. De Putyin egyiket sem tette meg, tartva az orosz anyák dühétől, akik még a szovjet diktatúra alatt is sikeresen elérték az afganisztáni kivonulást.

Persze Kijev számára csak részben előnyösek az új posztheroikus szabályok, sőt, akár végső vereséget is hozhatnak. Bár megakadályozták a teljes körű orosz inváziót, egyúttal erősen gátolják a NATO képességét is, hogy segítse Ukrajnát.

Papíron a NATO-nak komoly hadserege van, de amikor Emmanuel Macron francia elnök februárban fegyverek és csapatok küldésére szólított fel Ukrajnába, a felvetése süket fülekre talált. Elsőként az olasz védelmi és külügyminiszter jelentette ki, hogy semmilyen körülmények között nem küldenek egyetlen katonát sem.

Ehhez hasonlóan, annak ellenére, hogy a Vörös-tengeren élő húszi kalózok súlyos gazdasági károkat okoztak az európai gazdaságoknak, csak az Egyesült Államok haditengerészete és a Királyi Haditengerészet válaszolt komolyan. Az olasz haditengerészet csak egy hajót küldött, pedig a legnagyobb károkat a Földközi-tengerről elterelt forgalom okozta. Ugyanez igaz a NATO légierőire is. Míg az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság bombázta a húszikat Jemenben, addig az európai légierő a földön maradt, még a szomszédos dzsibuti bázissal rendelkező franciák is.

Edward Luttwak szerint a nagy kérdés az, hogy miért. A minden eddiginél nagyobb népesség mellett miért egyre alacsonyabb az áldozatokkal szembeni toleranciánk?

A feláldozható gyermekek

Visszautal az 1994-ben felállított elméletére, amelyben leírta, hogy a történelem háborúit a „tartalék” fiúgyermekek vívták. Még a 20. század közepén is egy átlagos európai családnak több gyermeke volt. A mezőgazdasági háztartásokban az elsőszülött örökölhette a család földjét, egy másik előnyös módon házasodhatott, a harmadik választhatta az egyházat – vagy a háborút. Amennyiben nem tért vissza, a túlélőknek természetesen rettenetesen hiányzott, de nem roppantak bele, nem halt ki a család. Ma azonban, amikor az átlagos termékenység Európa-szerte kevesebb mint kettő – a 2022-es uniós átlag 1,46 volt –, és folyamatosan csökken, már nincs tartalék gyermek.