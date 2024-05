Meglepetés: megugrott a boltok forgalma a friss adatok szerint!

Elemző: Molnár Dániel a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője

Márciusban jelentős lendületet vett a kiskereskedelmi forgalom, havi alapon 2, míg éves szinten 4,2 százalékkal nőtt a volumen. Vagyis a gyengébb januári-februári forgalom után márciusban már érdemben kedvezőbb folyamatokat mutatnak az adatok. Ez azt is jelenti, hogy az első negyedéves, az elemzői várakozásoknál kedvezőbb GDP-számokban a fogyasztás játszhatott jelentős szerepet.

Jelentős bővülés az élelmiszerek forgalmában

A havi növekedéshez hozzájárult az élelmiszer-forgalom és a nem élelmiszertermékek forgalma: előbbi 0,8, míg utóbbi 0,9 százalékos bővülést mutatott februárral összevetve. Az élelmiszer-forgalom volumene így éves alapon már 5,7 százalékkal haladta meg az előző évi szintjét.

Ebben a legnagyobb szerepe a jövedelmi helyzet javulásának van, a gyors ütemű béremelkedés az elmúlt időszakban a jegybanki toleranciasávba lassuló inflációval együtt érdemben növelte a vásárlóerőt, és ez a kiskereskedelmi adatokban is megjelenik.

Éves alapon már a nem élelmiszertermékek forgalma is növekedést mutatott – 0,6 százalékosat –, ami azt jelzi, hogy az óvatossági motívum lassan, de biztosan oldódik a fogyasztók körében.

Mit hozhatnak a következő hónapok?

Várakozásaink szerint a kiskereskedelmi forgalom a következő hónapokban ismét lendületet vehet. A piaci szférában a szokásos év eleji béremelések jellemzően márciussal záródnak le, így a fogyasztók április elején kapták kézhez a megemelt bérüket. Ez pedig a jövedelmi helyzet javítása mellett az óvatossági motívumot is tovább oldhatja, vagyis már nemcsak az élelmiszer-forgalom esetében, hanem a nem élelmiszer jellegű termékek körében, a halasztható fogyasztási cikkek vásárlásában is számottevő növekedés következhet be a következő hónapokban. A fogyasztás felfutása pedig jelentős támaszt adhat a növekedési kilátásoknak az idei évben, miközben a külpiacaink, elsősorban Németország, továbbra is visszafogott teljesítményt nyújtanak.

Címlapfotó: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt



