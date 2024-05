Kína energiaforradalma segíti a magyar zöldátmenetet is!

Magyarország kiemelt helyen a kínai fejekben

Érdekesség, hogy a Chinadaily.com a friss, e konferenciával kapcsolatos írását egy magyar–kínai vonatkozású képpel illusztrálta. Az ominózus fotó 2021. május 27-én készült, és a kaposvári naperőművet mutatja, amelyet a China National Machinery Import and Export Corporation (CMC) épített, és ez a vezető nemzeti hírügynökség, a Hszinhua képe.

Itt érdemes újra megjegyezni, hogy nemcsak a napelemek és az energiatároló rendszerek, de mindinkább az elektromos autók egy érdemi része sem európai, hanem a kínai tömeggyártásból származik. Lényeges ezért a magyar gazdaság jövője szempontjából, hogy ne csak a nyugati narratíva mentén gondolkodjunk, amikor a következő évek, évtizedek gazdasági stabilitását és fenntartható fejlődését kell itthon megalapoznunk.

A közeljövő pedig főképp a zöldátállásról szól, és ebben Kínának nemcsak európai, de óriási globális szerepe is van. Az ázsiai ország pedig most partnereket keres Európában, amit a kínai államfő közelmúltbeli európai látogatása is megmutatott. Kína első számú vezetője lényeges üzenetet küldött azzal, hogy mely országokba látogatott el. Mint tudjuk, Franciaország az unión belüli meghatározó hatalomként próbál Kína felé nyitni; továbbá Szerbia és Magyarország régóta erős kelet-közép-európai partnere a távol-keleti nagyhatalomnak. Nem véletlen tehát, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök éppen e három európai országba látogatott idén, május második hetében.