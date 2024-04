Történelmi jogi siker: Mexikó bírósági per elé állíthatja az amerikai kézifegyvergyárakat

A fegyver kivételes üzlet

Mindkét amerikai párt vezetése hagyta, hogy a fegyveripar aláássa országa biztonságát, és káoszt teremtsen otthon és külföldön – szögezte le még tavaly nyáron véleménycikkében Michael Bloomberg médiatulajdonos a nevét viselő hírportálon.

Joe Biden elnök kormánya akaratlanul is súlyosbítja azt a problémát, amelyet meg akar oldani, vagyis a migránsválságot a déli határon, amelyet azzal tetéz, hogy elősegíti az erőszakos fegyveres bűncselekmények számának a megugrását Latin-Amerikában – írta Michael Bloomberg.

Az Egyesült Államokból exportált félautomata tűzfegyverek mennyisége 2016 óta több mint duplájára nőtt. Amint azt a Bloomberg News vizsgálata feltárta, ezek az eladások nagy nyereséget hoztak a fegyveriparnak, miközben káoszt teremtettek az egész régióban, beleértve az amerikai-mexikói határt. Míg az amerikai gyártók gyakran adnak el fegyvereket kormányoknak és biztonsági cégeknek, azok könnyen megtalálják az utat a feketepiacra, és a bűnözők kezébe jutnak.

Az amerikai kormány távolról sem törekszik arra, hogy megállítsa a régió fegyverválságát, hanem még bűnrészes is benne – állapította meg Bloomberg, aki a 2000-es évek elején New York-i polgármester is volt. A probléma Donald Trump elnök adminisztrációjával kezdődött, amely 2020-ban elvette a fegyverexport engedélyezési folyamatát a nemzetbiztonsági aggályok miatt benyújtott kérelmek felülvizsgálatáért felelős külügyminisztériumtól, és átadta a kereskedelmi tárcának. A National Rifle Association, a Nemzeti Fegyverszövetség a váltást a Trump-adminisztráció eddigi legfontosabb fegyverpárti kezdeményezésének nevezte.

A megfigyelők már az ügynökségváltás előtt figyelmeztettek arra, hogy a fegyverkiviteli kérelmek 95 százalékából hiányoznak a szükséges információk, és még az Egyesült Államok nemzetbiztonsági aggályait sem ellenőrzik megfelelően. A kormánynak meg kell tiltania a kivitelt az olyan országokba, ahol korrupt és elnyomó bűnüldöző szervek, valamint biztonsági erők vannak.

Az ezekbe az államokba való értékesítés olyan problémákat okoz, amelyek elkerülhetetlenül begyűrűznek az Egyesült Államokbais. Rövidlátás azt gondolni, hogy a fegyverek tömeges eladása ezeknek a nemzeteknek előnyös az amerikaiak számára.

A cikk végén a szerző leszögezte, hogy túl sok politikus fél a fegyverlobbitól, ezért teljesíti a parancsát, aminek a közbiztonság – és most a határvédelem – látja a kárát. Michael Bloomberg a pályája során mind a két nagy amerikai pártban, a demokratában és a republikánusban is megfordult, jelenleg függetlenként politizál.