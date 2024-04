Sosem volt még ilyen biztató az élelmiszeripar jövője

A szerző a Makronóm Intézet elemzője.

Az élelmiszeripar jelentős átalakuláson megy keresztül a mesterséges intelligencia (MI) és a robotika elterjedésének köszönhetően. A vállalkozások az MI segítségével csökkenthetik a pazarlást, megalapozottabb, logikusabb döntéseket hozhatnak, és gyorsan alkalmazkodhatnak a változó piaci trendekhez. Mivel a mesterséges intelligencia elvégzi a munka monoton részét, a dolgozók több gondolkodást igénylő, komplexebb feladatokra fordíthatják az energiájukat. Ez nem csak a termelékenységet növeli, az emberi erőforrásokat is sokkal hatékonyabban használhatják fel.

A Statista adatai azt mutatják, hogy az élelmiszer-automatizálás és a robotika globális piaca 2030-ra várhatóan mintegy 5,4 milliárd egységgel növekszik. Ez azt bizonyítja, hogy az élelmiszeripar jövőjét meghatározó módon formálja a mesterséges intelligencia.

A legfőbb területek

Az élelmiszeriparban folyamatosan változnak az igények.

Szeretnénk egészségesebben étkezni és jó minőségű élelmiszereket beszerezni, emellett a növekvő népesség miatt egyre több élelemre van szükség.

Ennek kielégítésében pedig fontos szerepet játszik az automatizálás és a robotika, amely rugalmasabb, illetve kifinomultabb élelmiszer-ökoszisztémát biztosíthat.

Mezőgazdaság

A mezőgazdaságban is hatalmas szerepe van a technológiának: az MI-alapú drónok és a robotokkal kiegészült precíziós mezőgazdaság a legmodernebb érzékelőkkel képes nyomon követni a termés, a talaj állapotát, valamint a vízfelhasználást. A gépi tanulási algoritmusok a begyűjtött adatokat vizsgálva meghatározhatják a legjobb ültetési időpontokat, előre jelezhetik a terméshozamot, és időben felismerhetik a betegségeket, javítva ezzel a termelékenységet és csökkentve a pazarlást.

A mesterséges intelligencia által vezérelt automatizált mezőgazdasági berendezések ma már képesek ültetni, betakarítani és gyomirtani, minimális emberi segítséggel. Az Appinventiv szerint az MI integrációjának köszönhetően a jövőben garantált lesz az élelmezésbiztonság és a fenntartható erőforrás-gazdálkodás.

Élelmiszer-előállítás

Az autonóm élelmiszer-előállítás a növekvő igény kielégítésének egyik kulcsfontosságú része. Az erre betanított robotok például besegíthetnek a tisztításba, a csomagolásba és akár kategorizálhatnak is. Ezek a gépek pedig pontosabbak, mint az emberi munkaerő, még kávészünetre sincs szükségük... Ezenkívül egyes élelmiszereket a csomagolás előtt robotok is feldolgozhatnak: például a gyümölcsök és a zöldségek esetében sokkal gyorsabban és pontosabban szeletelhetnek.

A szalagról lekerülve a gépek összeállíthatják a félkész ételek, például a fagyasztottak összetevőit, ezeket pedig képesek a tároláshoz és a szállításhoz előkészíteni. Segítséget nyújthatnak az árunyilvántartásban is, a raktárakban lévők pedig akár rendeléseket is összekészíthetnek.

Főzés

A főzés is forradalmasítható a segítségükkel. Némely étterem ki is használja a lehetőséget, és robotokat alkalmaz az ételek elkészítéséhez, azon belül a szeleteléshez, a sütéshez, de még a díszes tálaláshoz is.

A videóban látható robot például nem csupán főzni tud, de képes a főzőlapot saját magától beindítani, maga után eltakarítani, sőt jelzi, ha valamelyik alapanyagból már kevés van. Bár ez a technológia még gyerekcipőben jár, a robotfőzők iránti kereslet egyre nő.

Élelmiszer-kiszállítás

Az emberek évről évre egyre gyakrabban rendelnek kész élelmiszereket, így kézenfekvő, hogy ez is egy újabb automatizációs pont lehet. Különböző vállalatok már próbálkoznak drónokkal, az Amazon például jelenleg az Egyesült Államokban két helyen, a texasi College Stationben és a kaliforniai Lockefordban drónokkal is szállít, igaz, nem élelmiszert.

Bár a videó korábban készült, jól látható, mekkorák ezek a szerkezetek, és ugyan automatizáltak, egyelőre több emberi szem is figyeli ezeket.

Adminisztráció

Az ellátási lánc irányítása az élelmiszeripari szabványokra vonatkozó új szabályok és a növekvő közzétételi követelmények miatt minden élelmiszeripari vállalkozás számára jelentős felelősséget jelent. A mesterséges intelligencia alkalmazása az élelmiszeriparban az alábbiak révén javíthatja az ellátási lánc működését:

élelmiszer-szabványok felügyelete,

termékvizsgálat,

készletgazdálkodás pontos becslésekkel,

a termékek nyomon követése a betakarítástól a forgalmazásig,

annak biztosítása, hogy a személyzet betartja az alapvető higiéniai előírásokat.

Az élelmiszer-biztonsági előírások betartásának biztosítása érdekében elengedhetetlen az üzemek higiéniai beállításainak ellenőrzése, hasonlóan a konyhai környezethez. Ennek egyik hatékony módja az alkalmazottak megfigyelésére szolgáló kamerák használata arc- és tárgyfelismerő szoftverekkel párosítva.

Új termékek

A piac alapos elemzésével az élelmiszergyártók képesek olyan termékeket létrehozni, amelyek kielégítik a fogyasztói igényeket, növelik a vásárlói elégedettséget és a márkahűséget. Ez a stratégiai megközelítés lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyan irányítsák a piacot és megszilárdítsák az iparági vezető pozíciójukat.

Algoritmusokat alkalmazva képesek azonosítani az élelmiszer-ágazatban tapasztalható trendeket és megjósolni azok változását. A technológia előre jelezheti a fogyasztói ízlést, és azt is, hogy a majdani vevők hogyan fognak reagálni az új termékekre. Az adatokat akár földrajzi elhelyezkedésenként kategorizálhatják, és a különböző igények szerint változtathatják az árucikkeiket. A mesterséges intelligencia emellett a prediktív analitika és a fogyasztói adatok felhasználásával fel is gyorsíthatja az új termékek fejlesztését.

Válogatás

Az élelmiszer-válogatást is nagyban segíti az MI és a robotika. A mesterséges intelligenciával működő rendszerek szenzorokkal vizsgálják a termékeket, így igen nagy pontossággal képesek kiszűrni a hibás darabokat. A kevesebb emberi hiba és az alacsonyabb munkaerőköltségek mellett ez a megoldás gyorsabb is.

Összességében a mesterséges intelligencia radikálisan megváltoztathatja az élelmiszeripart. A technológia javítani fogja a termelés, az elosztás és az ellátási lánc irányításának hatékonyságát, valamint a pazarlást. Az MI-alapú precíziós mezőgazdaság növeli a terméshozamokat, miközben kíméli az erőforrásokat. A robotok az eltérő feladatok automatizálásával bekapcsolódhatnak a különböző folyamatokba, az élelmiszerek szétválogatásától egészen a kiszállításig. A jobb fogyasztói élmény mellett növeli az élelmiszer-biztonságot, a fogyasztói adatok elemzésével pedig ösztönözni fogja az innovációt és a piac reagálóképességét. Mindez egy hatékonyabb és fenntarthatóbb jövőt tár elénk.

Kapcsolódó:

Címlapfotó: Shutterstock



További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.hu oldalon.