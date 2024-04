Hazánk továbbra is népszerű úticél az európai turisták körében

Molnár Dániel a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzőjének kommentárja.

Ismét rendkívül kedvező számokat hozott a turisztikai forgalom. A vendégéjszakák száma egy év alatt 24,9 százalékkal növekedett. Habár a belföldiek száma 22,4 százalékos bővülést mutatott, még mindig inkább a külföldiek húzzák a statisztikát, itt 27,2 százalékos emelkedést regisztráltak – bár folyamatosan zárul az olló.

A belföldi vendégéjszakák esetében a reálbérek emelkedését, a szokottnál melegebb márciusi időjárást, valamint a húsvét idén márciusra esését érdemes kiemelni mint hajtótényezőt.

Segíti továbbá a hazai turizmus fellendülését, hogy a KSH számításai szerint a belföldi üdülés drágulása hónapok óta elmarad a külföldiétől, márciusban 5,3, illetve 9,8 százalék volt. Az utóbbi növekedésében ellenben ki kell emelni a koronavírus-járvány után fokozatosan helyreálló nemzetközi turizmust, hazánk turisztikai vonzerejét, amelyhez a biztonság is hozzájárul, illetve az év során egyre jobban eloszló turisztikai eseményeket is.

A korábbi hónapokhoz hasonlóan

márciusban is elsősorban az Európából érkező turisták húzták fel a forgalmat,

miközben az Ázsiából érkező vendégek az előző évinél kevesebb vendégéjszakát töltöttek el a magyar szálláshelyeken. Európán beül elsősorban a régiós országokból érkező vendégek száma ugrott meg, az osztrák, a cseh vagy a lengyel vendégéjszakák száma is 50 százalék körül nőtt, miközben a szlovák vendégéjszakáké közel duplázódott.

Kedvező továbbá, hogy

minden turisztikai régióban legalább 10 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma, vagyis a turisztikai kereslet fellendüléséből az ország egésze profitál nem csak egy-egy régió.

Kiemelkedik ezzel együtt is a Sopron-Fertő régió a maga 64,0 százalékos bővülésével, illetve a Bük–Sárvár és Debrecen térsége a 40 százalékot közelítő éves növekedési ütemmel. Látható továbbá, hogy a külföldi vendégek is folyamatosan fedezik fel a vidéki szálláshelyeket, több régió esetében is 50 százalékkal nőtt a külföldi vendégéjszakák száma.

A turizmus fellendülése mindenképpen kedvező a gazdasági növekedés szempontjából. A vendégek üdülésük során nemcsak a szálláshelyen költenek, hanem a vendéglátásban, a különböző kulturális programokon is, így pedig a gazdaság széles rétegében kifejtik hatásukat. Ebből a szempontból pozitívum, hogy nemcsak a külföldi vendégek érkeznek nagyobb számban hazánkba, hanem a magyarok is itthon pihennek.

