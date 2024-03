3,7 százalékra lassult az infláció, idén már 5 százalék alatt maradhat!

Elemző: Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője

A KSH ma közzétett, friss adatai szerint az áremelkedést a megelőző hónapokhoz hasonlóan most is a szolgáltatások, a szeszesitalok, dohányáruk, valamint a ruházkodási cikkek drágulása húzta felfelé, de mindhárom kategóriában lassulást mutatnak az adatok. Éves alapon ugyanakkor csökkent a tartós fogyasztási javak ára 2 százalékkal, ez azonban elsősorban a kereslet visszaesése nyomán történt, illetve a háztartási energia ára is mérséklődött. Ez utóbbi esetében a csökkenés oka az előző évinél alacsonyabb fogyasztás, amelyet a melegebb időjárás, a lakossági energiahatékonysági beruházások, valamint a takarékossági intézkedések eredményeztek.

Szintén lefelé húzta az áremelkedési ütemet az élelmiszerek árváltozása, itt a KSH csupán 2,2 százalékos drágulást mért egy év alatt.

Több kategóriában nem volt érdemi drágulás

Havi bázison is elsősorban az üzemanyagárak húzták fel az áremelkedési ütemet, itt a KSH 6,7 százalékos drágulást regisztrált. Kedvező viszont, hogy a többi termékkategória esetében nem történt érdemi áremelkedés. A szolgáltatások egy hónap alatt például csupán 0,6 százalékkal drágultak.

Az év eleji adatok azért is kiemelten fontosak, mert sok vállalat csak ekkor módosít árakat.

A friss adatok azt mutatják, hogy az év eleji átárazások mértéke elmaradt a megelőző évitől, és ez az infláció további lassulását vetíti előre, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy a termelői árak alapján költség oldalról megszűnt az inflációs nyomás a magyar gazdaságban.

Mi várható az év hátralévő részében?

Az év hátralévő részére nézve a legnagyobb kockázatot továbbra is az üzemanyagárak alakulása jelenti, amelyet a világpiaci olajárak és a globális konfliktusok befolyásolnak. Kérdés emellett, hogy a vállalatok hogyan reagálnak majd a reálbérek emelkedése nyomán várhatóan felpattanó belső keresletre. A tavalyi árcsökkenések bázisba kerülésével, a nemzetközi trendeknek megfelelően ugyan várható az infláció átmeneti gyorsulása, azonban ennek mértéke nem lesz számottevő.

Előrejelzésünk szerint az év végén is 6 százalék körül maradhat az áremelkedési ütem. Így éves átlagban 4,9 százalék lehet idén az infláció, amely jövőre 4,2 százalékra lassulhat, miközben a jegybank 3 százalékos célját jövő nyáron érheti el.

