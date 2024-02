Íme, a biztonsági szakemberek rémálma: a párizsi olimpia megnyitója

A zűrzavarok olimpiája

Amikor 1900-ban Párizsban megrendezték az újkor történelmének második olimpiáját, akkor gyakorlatilag a Pierre de Coubertain, a játékok megálmodója iránti tisztelet miatt esett a választás a francia fővárosra. A játékok lebonyolítása – amelyen 24 ország mintegy ezer sportolója vett részt – igencsak kaotikusra sikeredett: több részletben majd fél évig tartott, és számtalan probléma merült fel a szervezéssel.

Párizs meg is kapta a „zűrzavarok olimpiája” minősítést, de a sportesemények színvonala már sokkal magasabb volt. mint az első újkori játékoké, amelynek 1896-ban Athén adott otthont. A versenyeket nem övezte a ma megszokott nagy felhajtás, a párizsi eseményre a közvélemény úgy tekintett, mint az akkor a francia fővárosban zajló világkiállítás mellékrendezvényére.

Milyen versenyszámokban mérték össze tudásukat az első olimpiákon a sportolók? A mai kor állatvédői – ezekből van jócskán Franciaországban is – ugyancsak fejükhöz kapnak ilyen megmérettetések hallatán: akkoriban élő galambra lőttek. Olimpiai szám volt a horgászat. Aztán ott volt a távolugrás lóháton, ami mai, felvilágosult szemmel ugyancsak állatkínzásnak felel meg, miközben manapság Amerikában még a körhintákról is leszerelik a játéklovakat, nehogy a felnövő nemzedékben tudatosuljon a lovaglás öröme. De az 1900-as olimpián volt helyből távolugrás is, amelyet a „kígyóember”, az amerikai Ray Ewry nyert meg.

Ugyancsak furcsa sport volt az úszás akadályokkal vagy a 60 méteres víz alatti úszás. Mindezt akkoriban a Szajna egyik holtágában rendezték meg, most meg hónapokkal ezelőtt a fő folyó vizét úszásra alkalmatlannak találták. De ígérik, hogy nyárra olyan lesz, mint a forrásvíz.

A Párizsra rákövetkező egyesült államokbeli St. Louis-i játékokon a versenyszámok sokasága rányomta a bélyegét az egész olimpiára. A versenyzők összesen 390 számban mérték össze tudásukat. Miért volt erre szükség? A pénz beszélt már ekkor is: a szervezők úgy gondolták, hogy így több reklámot tudnak az eseményre bevonzani. Ezáltal részesültek az olimpiai díjból a mutatványosok, a pincérek, a postások, akik az adott hivatásban összemérték tudásukat. Végül ezek közül csupán 94 versenyszámot ismert el hivatalosan a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.