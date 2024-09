Összejött, amiért annyit dolgoztunk – Rasovszky Kristóf csúcsra ért Párizsban

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

Tényleg nem álmodott az olimpiai aranyról?

Az aranyról valóban nem beszéltem sokat, de mint sportoló természetesen minden versenyt meg szeretnék nyerni. Ennél pedig keresve sem találhattam volna nagyobb motivációt. Persze vannak azok a versenyek, amikor egy dobogós helynek is lehet örülni: ha valaki mindent megtesz, de szoros csatában nem jön ki a lépés, vagy éppen csak odaér a dobogóra, olyankor azzal is boldog az illető. Az olimpiára is nyerni utaztam, de nem akartam túl nagy terhet tenni a saját vállamra. Az extra nyomás nem szült volna semmi jót. A rajtnál sem ez forgott a fejemben, úgy mentem neki, hogy bármilyen éremmel elégedett leszek, hiszen tudom, apróságok döntenek. Hittem magamban, és bíztam egy jó versenyben, de nem görcsöltem rá az első helyre. Siklósi Gergellyel egyébként hasonló helyzetben voltunk: Tokióban mindketten ezüstéremmel zártunk, így aranyesélyesként könyveltek el minket Párizs előtt. Ritkán találkozunk Gergővel, de jóban vagyunk. Figyeltem a versenyét, az egyéni után csalódott volt, sajnáltam, hogy nem jött össze, de szerencsére ott volt a csapat, és ismerve őt sejtettem, hogy jól szerepel majd.