A Szajna senkit sem kímél: ezúttal három német úszó betegedett le

A 19 éves magyar a közösségi médiában számolt be arról, hogy éjszaka hányt és be is lázasodott, vélhetően a folyóban „nyelt be” valamit, ami miatt infúziós kezelést kapott. Fábián megjegyezte, több versenytársa hasonló problémákkal küzdött, köztük a németek kiválósága, Leonie Beck is, aki kilencedik volt 10 kilométeren. A viadal megrendezhetőségével kapcsolatban eleve merültek fel kétségek, de a francia szervezők végül elfogadhatónak ítélték a Szajna vízminőségét.