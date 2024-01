Brüsszeli gengszterkorzó

Durvuló játékok

Az Európai Bizottság a botrány kirobbanása után tagadta, hogy tudomása lenne ilyen dokumentumról, az Európai Tanács árnyékemberei azonban beismerték a létezését, bár sietve hozzátették, hogy az se nem hivatalos, se nem komoly, mindössze „háttérfeljegyzés”, kósza gondolatok hevenyészett firkája egy papírlapon, a vétónak különben sincs semmi köze a Magyarországnak járó forrásokhoz. Mindenki elhatárolódik mindentől, hihető ez nagyon, főleg pár héttel azok után, hogy maga Ursula von der Leyen jelentett be egy másik zsarolást a források és a magyarországi LMBTQ-ügyekkel összefüggésben, és ugye

a szemek, chico, azok soha nem hazudnak.

A kínos magyarázkodás egyébként valós, azt még a szakértők is nehezen tudják értelmezni, hogy annak a tengernyi zöldségnek, ami a zsaroló papírfecnin szerepel, milyen jogi és gazdasági (a morális szót felejtsük el) alapjai vannak. A botrányos dokumentum inkább kétségbeesett kísérlet lehet, amit nem véletlenül szivárogtattak ki éppen a csúcs előtti napokban – és természetesen nem véletlenül a Financial Timesnak.

Az összes uniós támogatás felfüggesztése ugyanis nem úgy működik, hogy azt az Európai Tanács két szivar között kitalálja, miközben Orbán Viktor arccal a fal felé a sarokban ácsorog. Olyan sziklaszilárd jogi alap szükségeltetik hozzá, amit még hazugsággal is nehezen tudnának összehozni, miután a vétójog alkalmazása egy tagállam és egy olyan rendszer esetében, ahol a vétójogot gyakorolni is lehet, enyhén szólva is ferde érv lenne a forrásbefagyasztáshoz.

Az FT által nyilvánosságra hozott hír nem más, mint lófej az ágyban, üzenet a magyar kormánynak. Csak éppen teszkógazdaságos, gagyi változatban. Így is kezelik. A düh, az undor és a harag, amit most a hazai és az európai politikusok még összefüggéseiben gondolkodni képes csoportja érez, teljesen jogos.

Brüsszel úgy zsarolja Magyarországot, mintha nem lenne holnap, annak ellenére, hogy kompromisszumot javasoltunk

– írta Orbán Balázs, Orbán Viktor politikai igazgatója az X-en, az ember pedig azon mélázik, mekkora kétségbeesés kell ahhoz Brüsszelben, hogy ezt ennyire gagyin tegyék. Ha van valami, amit világosan kommunikált a kormány az elmúlt esztendőkben az EU felé, az éppen az, hogy kompromisszumos megoldásokra bármikor hajlandó, de zsarolásnak soha nem fog engedni.

Erre mi történik? Küldenek egy lófejet. Ráadásul legóból.

Mert stratégia valóban nincs a fenyegetés mögött. Semmi. Nincs jogalapja, gazdasági értelme még kevesebb. Tönkretenni az EU egyik országának a gazdaságát Ukrajna miatt? Ügyes húzás lenne, egyben újabb lapátnyi föld az uniós sírgödör amúgy is egyre jobban mélyülő árkából. Nem csoda, hogy mindenki izzadva és görcsösen igyekszik megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, ahogyan hirtelen azok a hangok is felerősödtek, amelyek cáfolják, hogy az EU a 7. cikkelyt alkalmazná Magyarországgal szemben, megvonva a szavazati jogát, másodrendű rabszolgaállammá téve azt.

Brüsszel, 2023. február 9. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke (b-j) kezet fog, miután sajtótájékoztatót tartottak az Európai Tanács kétnapos brüsszeli tanácskozásának elsõ napi ülésén 2023. február 9-én. MTI/EPA/Olivier Hoslet

A döglött hal

A képlet egyszerűbb, mint gondolnánk, ezt pedig Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyi biztosa fel is vázolta a klánok képviselőinek. Ahhoz, hogy a 7. cikkelyt életbe léptessék, kevés lesz szegény Daniel Freund üvöltözése, de még az is, hogy néhány tagállam képviselője habzó szájjal verje az asztalt. Olyan széles körű egyetértésre lenne szükség, amely minden ennek ellentmondó kommunikáció ellenére nyomaiban sincs meg az Európai Unióban.

Ahogyan Reynders fogalmazott: attól, hogy az Európai Parlamentben ezt akarják, a döntés az Európai Tanácsé, amely nyilván nem fog egyöntetűen szavazni, a Bizottság így egyáltalán nem hozhat döntést ebben az ügyben.

„Jelenleg nincs döntés az Európai Bizottságban a 7. cikk szerinti újabb lépés megindításáról. Nincs rosszabb, mint egy javaslat benyújtása csak azért, hogy aztán elutasítsák” – mondta a biztos egykedvűen.

A maffiamódszerrel operáló 7. cikkely, mint döglött hal küldése a magyar kormányból pusztán két reakciót válthat ki. Megállapítja, hogy döglött, és visszaküldi a feladónak. Vagy éppen azt, hogy friss. Akkor viszont keres egy serpenyőt.

A mi ügyünk

A Financial Times írása a zsaroló dokumentumról és a 7. cikkely óbégatása életszerűtlen, de egyértelmű fenyegetés egy olyan csoport részéről, amely a demokratikus alapok alapjait sem kívánja már betartani. Egy olyan diktatórikussá vált érdekszövetség hangos fegyverdurrogtatása, amelynek éppen leesett, hogy a könyörtelen módszerekkel megszerzett üzleti érdekeltségei hirtelen veszélybe kerültek, védelmi pénzestől, mindenestől.

Pedig milyen klasszul működtek a dolgok, amikor az ellenkezők lábát csak a fenyegetés betonjába kellett önteni, és már attól visszavontak mindent, megcsókolva a pecsétgyűrűt a kinyújtott kézen. Hogy ez most nem történik meg, hogy egyre több állam szembesül egy hierarchikus, az Európai Unió alapelveit trágyás gumicsizmával rugdosó belső klán kétségbeesésével, az javarészt Magyarországnak köszönhető.

Az EU-csúcs előtt küldött üzenet teljesen egyértelmű: nincs már helye különvéleménynek, senki nem képviselheti a pragmatikus gondolkodás szikráját sem, nem számít a tagállami érdek, nem érdekel senkit, hogy miért is jött létre az unió mint közösség, az pedig főleg nem, hogy mit akar egy ország, amikor határozott nemet mond egy általa értelmezhetetlennek tartott javaslatra.

Bosszúért lihegnek a felfegyverkezett kiválasztottak, és csak a jelre várnak, arra, hogy ott, Brüsszelben, az egyre feketébb berlaymonti csendben egy hamisan csengő hang belesuttogja végre a semmibe: „ez a mi ügyünk. Cosa Nostra”.

***

Fotók: MTI/EPA/Olivier Hoslet