Európa legnagyobb kikötővárosa már készül az Oroszország elleni háborúra

Rotterdam, Európa legnagyobb kikötővárosa már most készül egy esetleges Oroszországgal vívott háborúra – írta a Financial Times. A Maas folyó mentén elhelyezkedő, 42 kilométeres kikötőváros stratégiai szerepet kapna egy katonai konfliktus esetén: külön helyeket jelölnek ki a fegyverszállítmányokat fogadó hajóknak, és terveket készít arról is, hogy miként irányítsák át a polgári áruforgalmat válsághelyzetben.

A Rotterdami Kikötői Hatóság vezérigazgatója, Boudewijn Siemons elmondása szerint folyamatosan egyeztetnek a szomszédos antwerpeni kikötővel a brit, amerikai és kanadai haditechnika fogadásáról.

„Ha nagy mennyiségű katonai árut kellene szállítani, akkor Antwerpenhez vagy más kikötőkhöz fordulnánk. Már nem egymás versenytársai vagyunk, ahol lehet, ott együttműködünk” – nyilatkozta.

A holland védelmi tárca korábban már jelezte: a NATO kérésére évente több alkalommal is katonai hajók fognak kikötni Rotterdamban, és partraszállási gyakorlatokat is terveznek. Siemons szerint a konténerterminál az egyetlen hely, ahol biztonságosan lehet lőszert egyik hajóról a másikra rakodni.

A vezérigazgató arra is figyelmeztetett, hogy Európának nemcsak olajból, hanem más stratégiai fontosságú árucikkekből – például rézből, lítiumból vagy gyógyszerekből – is sürgősen készleteket kellene felhalmoznia. Véleménye szerint a jól kiépített kikötői infrastruktúra körüli ipari zónák kiválóan alkalmasak lennének ilyen raktárak telepítésére.

A rotterdami kikötő évi 436 millió tonna árut kezel, de az orosz szankciók miatt forgalmának 8%-át elvesztette, főként az olajkereskedelem területén. A második legnagyobb uniós kikötő, Antwerpen évente 240 millió tonnát mozgat, és rendszeresen fogad amerikai utánpótlás-szállítmányokat.

A Financial Times cikke megemlíti: az Európai Unió kedden tervezi bemutatni új „készletezési stratégiáját”, amely a gyógyszerek, kritikus nyersanyagok, energetikai eszközök és akár az élelmiszer-ellátás védelmét is célba veheti.

A rotterdami felkészülés hátterében komoly geopolitikai aggodalmak állnak. Mark Rutte leendő NATO-főtitkár korábban figyelmeztetett: Oroszország 2030-ig képes lehet megtámadni egy NATO-tagállamot. A német védelmi miniszter szerint Putyin akár már 2029-re újjáépítheti hadseregét.

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

