Mindenkit ver a Tesla az eladott elektromos autók versenyében

Berobbant az elektromos autók iránti kereslet 2023-ban: a globális járműeladások 18 százalékát tették ki, a következő években pedig még agresszívebb növekedés várható.

A Visual Capitalist az év első nyolc hónapjának adatai alapján egyetlen ábrára helyezte a világ legkeresettebb modelljeit.

Elon Muskot nem lehet letaszítani a trónról. A Tesla Model Y volt a világ legjobban imádott elektromos autója, az adott időszakban 772 364 darabot adtak el belőle. A vállalat ezzel saját magát előzte meg a globális listán, miután az ezüstérmes pozíció is az övé: a Tesla Model 3-ból 364 403 kelt el.

Forrás: Visual Capitalist

Már megint Kína

Bár Musk fejedelmi pozícióját egyelőre nem fenyegeti, a világ legdinamikusabban fejlődő autógyártója ott liheg a Tesla nyakában. A hamarosan Magyarországon építkező BYD az Atto 3 modellel a harmadik helyet szerezte meg 265 688 eladott példánnyal, majd saját magát követte, a Dolphin ugyanis 222 825 potenciális vevő érdeklődését keltette fel annyira, hogy be is szerzett magának egyet belőle.

Mindenképpen intő jel, hogy a listán az ötödik, a hatodik, a hetedik és a kilencedik hely is a kínaiaké: a GAC Aion két változattal is szerepel a rangsorban. Az egyetlen európai gyártó, a VW 120 154 eladott elektromos járművel büszkélkedhet – a vevőkör nagy része egyébként szintén a kínai piacon szerezte be saját német kiskedvencét.

A világ autóipara visszafordíthatatlanul az elektromosság útjára lépett. Az EU 2035-től betiltja a hagyományos belső égésűek értékesítését, az előrejelzések szerint az elektromos járművek pedig éppen abban az évben fogják kitenni a globális autópiaci értékesítések 50 százalékát.

***

Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew



További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.hu oldalon.