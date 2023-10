Olcsóbb lehet a kenyér? A búzaárak folyamatosan csökkennek

A Makronóm Intézet elemzőjének írása.

A Bloomberg jelentése szerint a chicagói határidős búza árfolyama mintegy 11 százalékot esett az elmúlt három hónapban, és a negyedik negyedévre is visszaesésre számítanak a szakértők. Történt és történik mindez annak ellenére, hogy Oroszország júliusban felmondta a gabonaegyezményt, ami lehetővé tette, hogy az ukrán gabonát a Fekete-tengeren keresztül exportálják a világ többi részébe, az árak továbbra is nyomás alatt vannak – főként az orosz rekordtermés miatt.

A chicagói áresésre tekinthetünk úgy is, hogy a piac reagált a közzétett nagyon gyenge heti amerikai exportadatokra is. Elemzők szerint a tengerentúli szója- és kukoricatermesztés fejlődése is rányomta bélyegét az árakra. Emellett az olcsó orosz búza, valamint a bőséges brazil kukorica és a szójabab folyamatos versenyzése is lenyomja az árakat.

Ez a jelenség azt mutatja, hogy

az ukrán konfliktus kezdete óta a világ megtalálta a módját annak, hogy a gabonát eljuttassák oda, ahol arra szükség van. Szakértők szerint várhatóan ez lehet a búza új, alacsony árszintje.

Az ukrajnai invázióból Oroszország egy tekintetben bizonyosan győztesen került ki, megzavarta Ukrajna élelmiszerexportját, és ezzel az oroszok megszilárdították a pozíciójukat a globális búzapiacon. A szankciók ellenére a kereskedőknek sikerült leküzdeniük a finanszírozási és logisztikai kihívásokat.

Továbbra is nehéz a gabonaexport az Európai Unióból az Oroszországgal fennálló éles árverseny miatt – derül ki az Európai Bizottság kumulatív exporttevékenységről szóló jelentéséből. A tavaly nyári igen magas kivitel után 2023/2024-ben lassabban indult a búzaexport, mint az előző évben, eddig 6,5 millió tonna búzával és 1,9 millió tonna árpával.

Az európai búzaexport esetén előretörtek a közép-európai államok. Románia 1,625 millió, Bulgária 936 ezer, Lengyelország pedig 1,25 millió tonnát exportált, míg az eddigi legnagyobb európai exportőr, Franciaország és Németország eddig csak 1,22 millió és 581 ezret. Az európai búza fő vásárlója eddig Marokkó, Nigéria, Algéria, Dél-Afrika és Dél-Korea volt.

Az EU eddig 2,2 millió tonna búzát importált, ami körülbelül 116 százalékkal több, mint tavaly. Ennek 63 százaléka, vagyis csaknem 1 millió tonna Ukrajnából, a többi Kanadából, az Egyesült Királyságból és Moldovából érkezett.

Ami az árpát illeti, a Franciaországból és Romániából származó uralja az európai exportot 1,275 millió, illetve 469 ezer tonnával, ami az előző szezonhoz képest mintegy 11 százalékos visszaesés. A fő vásárló Kína, az összes kivitel bő 67 százalékával.

Szeptemberben jelentősen csökkentek a repceárak is, annak ellenére, hogy a termés gyenge volt. Ennek az egyik oka valószínűleg az olcsó ukrajnai import. Pedig szeptemberi előrejelzésében a Strategie Grains 18,9 millió tonnára becsülte az EU fő olajos magjának számító repcemag termését. Ez jelentős visszaesés az augusztusban előre jelzett 19,3 millió vagy a tavaly betakarított 19,4 millió tonnához képest.

A Financial Times azonban idézi egyes elemzők figyelmeztetését, miszerint az árak gyorsan emelkedhetnek, amennyiben a háború kiterjed a Fekete-tengerre.

Oroszország búzaexportjának mintegy 70 százalékát bonyolítják le a fekete-tengeri kikötőkön keresztül, így jelenleg ez a globális gabonaellátás egyik artériája. Mások egyéb kockázatokra is figyelmeztetnek, például az El Nino újabb „inflációs sokkot” válthat ki. Az elemzők Ausztráliát is vizsgálják, ahol jelentős a csapadékhiány, és a hőmérséklet 30 fok fölé való emelkedése feltehetően rossz hatással lesz a gabonatermésre.

