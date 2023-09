Nem csak az iPhone15 tarol, de az új iOS is: íme a 4 fő változás

2023. szeptember 19. 15:48

Már egy ideje a csapból is az folyik, hogy az új iPhone-t a lightning kábel helyett USB-C töltővel tarthatjuk életben. Azonban ezenkívül több újdonságot is láthattunk az új iPhone15 széria kapcsán, hiszen például a régebbi telefonokra is letölthető az új iOS szoftverfrissítés.

Kíra Fekete

A Makronóm Intézet elemzőjének írása. Néhány napja, 2023. szeptember 12-én bemutatták az új iPhone15-ös széria modelljeit, amelyek bár külsőre igencsak hasonlítanak a 13-as és 14-es szériához, hoznak azért néhány fontos újítást a korábbi verziókhoz képest. Az USB-C kábellel tölthető iPhone 15 és az iPhone 15 Plus a jelek szerint fehér, fekete, kék, sárga, illetve pink/piros színben lesz elérhető. A magasabb árkategóriájú, de igen fejlett képalkotó technológiát ígérő iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max várhatóan ezüst, fekete, szürke és kék színváltozatban lesz kapható napokon belül Magyarországon is. Az új készülékcsalád tagjai titánium vázat kapnak, amely nem csupán könnyebb, mint az eddigi, de sokkal strapabíróbb is. Újdonság a személyre szabható új akciógomb, amellyel többek között lenémítható a telefon, illetve villámgyorsan elérhető például a kamera, az elemlámpa vagy éppen a fordító és a hangjegyzet funkció – attól függően, hogyan állítjuk be. Ezért azonban be kellett áldozni a jól megszokott manuális némítógombot. Emellett a többfunkciós Dynamic Islandet is bevezették az iPhone15 alapmodellnél is, amely képes többek között a fülhallgató töltöttségi szintjét, térkép használata esetén pedig nyilak segítségével az irányt mutatni. A 14-es verzióhoz képest még több funkciót tud a már a 14 Prónál népszerűvé vált fekete sáv. Az előrendelés szeptember 15-én, pénteken indult, és az első iPhone 15 szériás telefonokat várhatóan szeptember 22-én, pénteken lehet átvenni. Az új iOS-rendszer is tartogat meglepetéseket Ahogy jeleztük, nem csupán az eszköz újul meg, de az almás operációs rendszer is sok új funkciót tartogat számunkra. Íme a négy legjelentősebb változás: Fejlettebb AirDrop : mostantól a telefonokat összeérintve (vagy legalábbis nagyon közel tartva egymáshoz) kontaktot tudunk cserélni abban az esetben, ha mind a két készülék iPhone. Kiválaszthatjuk, hogy mely adatainkat szeretnénk megosztani, és minden kontakthoz beállíthatjuk külön háttérképet, nevet, emellett személyre szabhatjuk a profilját. Az említett mozdulattal nem csupán kontaktot, de képet vagy más tartalmakat is megoszthatunk egymással két iPhone között.

Standby mód : amikor az iPhone töltőn van, fekvő pozícióban, bekapcsol az úgynevezett álló mód, amely kiírja a képernyőre az időt és akár az időjárást, a dátumot, akár egy álló okosóra.

amikor az iPhone töltőn van, fekvő pozícióban, bekapcsol az úgynevezett álló mód, amely kiírja a képernyőre az időt és akár az időjárást, a dátumot, akár egy álló okosóra. Siri társalog: már nem kell a jól betanult Hey Siri megszólítást alkalmazni, elég csak kimondani a nevét. Emellett ezt nem szükséges megismételni minden kérdés előtt, miután válaszolt, rögtön fel is tehetjük neki a következő kérdést.

már nem kell a jól betanult Hey Siri megszólítást alkalmazni, elég csak kimondani a nevét. Emellett ezt nem szükséges megismételni minden kérdés előtt, miután válaszolt, rögtön fel is tehetjük neki a következő kérdést. Reszponzív widgetek: a képernyőre kihelyezhető alkalmazások már nem vezetnek a fő alkalmazáshoz, hiszen azokon keresztül is elindíthatunk zenét, kipipálhatjuk a bevásárlólista elemeit stb. Az adott alkalmazástól függ, hogy mire képesek a widgetek. Ezek mellett rengeteg apró változás is megjelenik az iOS 17-essel, az alábbi videóban összefoglalják a legjelentősebbeket: Címlapfotó: shutterstock További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.hu oldalon.

