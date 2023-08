Nincsen szakmunkás: a TSMC elhalasztja amerikai csipgyárának indítását

A Makronóm Intézet elemzőjének írása.

A világ legnagyobb csipgyártója több mint 20 év óta az első fejlett csipgyártó létesítményt hozná létre az Egyesült Államokban. Mark Liu, a TSMC elnöke elmondta, hogy a legfejlettebb berendezések telepítésének szakaszába lép az üzem. Az arizonai gyár építése 2021 közepén kezdődött, a tömegtermelést korábban a jövő év végére ütemezték.

„Néhány kihívásba ütközünk, mivel nincs elegendő szakképzett munkaerő, akinek megvan a félvezetőgyártásra alkalmas létesítményben a berendezések telepítéséhez szükséges speciális szakértelme” – mondta el Liu. Hozzátette, hogy a TSMC tapasztalt technikusokat küld Tajvanról, hogy pótolja a késedelmeket és a képzett helyi munkaerő hiányát.

Arra számítunk, hogy az N4-es folyamattechnológia gyártási ütemtervét kitoljuk 2025-ig”

– mondta az elnök, utalva a 4 nanométeres csipgyártási technológiára.

A TSMC-t, amely olyan globális csipfejlesztőket szolgál ki, mint az Apple, a Qualcomm és az Nvidia, a szélesebb technológiai iparág barométerének tekintik. Pár napja a vállalat ismét lefelé módosította egész éves kilátásait, a lassú kínai fellendülésre és az elhúzódó makrogazdasági bizonytalanságokra hivatkozva. Most 10 százalékos bevételesésre számít 2022-től. Áprilisban az éves bevételi célt enyhe növekedésről „alacsony-közepes egy számjegyű százalékos” csökkenésre változtatta.

A csipgyártó arról is beszámolt, hogy 2019 óta először mérséklődött a negyedéves nettó profitja a fogyasztói elektronikai piac visszaesése miatt.

Az április–júniusi negyedév bevétele közel 481 milliárd új tajvani dollár (15,68 milliárd amerikai dollár) volt, ami öt negyedév óta a legalacsonyabb, és mintegy 10 százalékos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. A nettó nyereség közel 182 milliárd új tajvani dollár volt, ami pedig 23,3 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

„Minden a makrogazdaságról szól. Valójában a magasabb infláció és a kamatlábak emelése a világ minden régiójában, minden piaci szegmensben hatással van a keresletre. ... Kína gazdasági fellendülése is lassabb, mint amire számítottunk – mondta C. C. Wei, a TSMC vezérigazgatója. – Bár a közelmúltban megfigyeltük a mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos kereslet növekedését, ez nem elég ahhoz, hogy ellensúlyozza az üzletágunk általános ciklikusságát.”

A TSMC közölte, hogy az idei évre tervezett tőkekiadások 32 és 36 milliárd dollár között maradnak, de elmondásuk szerint azok inkább a tartomány alsó vége körül fognak mozogni. A tavalyi tőkeberuházás 36,2 milliárd dollár volt.

A fogyasztói elektronika elhúzódó visszaesése ellenére a TSMC továbbra is profitál a generatív mesterséges intelligencia fellendüléséből, amelyet a ChatGPT, az MI-alapú chatbot vezet. Az MI-számítástechnikához az Nvidia és az Advanced Micro Devices (AMD) által gyártott nagy teljesítményű grafikus processzorokra van szükség, amelyek mindketten a TSMC kulcsfontosságú ügyfelei.

A TSMC az egyedüli gyártója az AMD nagy teljesítményű számításokhoz és nagy felhőalapú számítástechnikához szánt MI300 platformjának – az Nvidia H100-asára adott válaszának. Úgy vélik, hogy a következő három-négy évben az AMD számára megcélozható piac meghaladhatja a 150 milliárd dollárt.

Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang azt is elmondta, hogy a TSMC marad a vállalat kizárólagos beszállítója a H100 processzorhoz a technológiai akadályok és a tajvani csipgyártóval való szoros partnerség miatt.

Mark Li, a Bernstein Research elemzője egy kutatási jegyzetben azt mondta, hogy a TSMC a jelenlegi negyedévben az iPhone-processzorok megrendeléseiből profitálhat, és 2023 utolsó negyedévében még egyértelműbb keresletet kell látnia a MI-hez kapcsolódóan, ugyanis kell hozzá közel hat hónap, amíg a beérkezett megrendelésekből bevételek lesznek.

(Forrás: Asia Nikkei)

