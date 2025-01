Az Nvidia főnöke zseniális levelezési módszerrel ugrott a csúcsra

A T5T-levelek idővel Huang legfontosabb visszajelzési csatornájává váltak. A vállalati legenda szerint (és a vezér nem cáfolja a róla szóló legendákat) minden reggel átfutja az e-maileket, és azonnal kiszúrja azokat, amelyekkel érdemes foglalkoznia. Az így fennmaradó több száz levelet aztán tovább szűri, míg megmarad az a nagyjából öt darab, amin valóban el is gondolkodik. Lehet, hogy annak az ötnek nem lesz folytatása, de akadt rá példa, amikor Huang éppen emiatt nyúlt bele egy tervezési folyamatba, igazat adva az alkalmazottnak, aki egy apró, de annál racionálisabb ötletet vázolt fel pár sorban.

A legenda része az is, hogy az Nvidia dolgozói hamar megtanulták: péntek este ne küldjenek e-maileket, mert ha van köztük olyan, ami nagyon felkelti Huang érdeklődését, arra rámehet az egész hétvégéjük. Így alakult ki az a szokás, hogy vasárnap indul be az igazi mailnagyüzem, Jensen Huang tehát a pihenőnap délutánját egy nagy pohár scotch és néhány ezer e-mail társaságában tölti, hogy a hétfő reggelt már ne az ötleteléssel kelljen kezdenie.

A vezérigazgató azt is hozzátette, néha az 5 legfontosabb dolognak nincs is köze a vállalathoz. „Ha valaki ajánl egy éttermet, ami kiváló sült csirkét kínál, arról is nagyon szeretnék tudni” – mondta.

***

Fotó: Raysonho



