Brandmustra: továbbra is az Apple ül a trónon

A brand egy vállalat számára a legfontosabb: ezen át azonosítják a terméket a céggel, de a pénzt is a márkák teszik a leginkább kézzelfoghatóvá, bármennyire is az immateriális javak közé számítjuk. A Visual Capitalist alábbi infografikája a világ idei legértékesebb márkáit mutatja be a Brand Finance éves rangsora alapján. (Az elemzés különböző brandértékelési szempontok alapján azt összesíti, hogy egy márka mekkora nyereséget termel az egyes vállalatok számára.)

Nem meglepő, hogy a mesterséges intelligencia berobbanásával a techvállalatok brandjei tarolnak a leginkább a globális piacokon. A tavalyi iPhone-eladások csökkenése ellenére az Apple továbbra is uralja a ranglistát, az év során 57,9 milliárd dollárral növelve a márkájának értékét, amely így 574,5 milliárd dolláron áll.

Az ábra legfontosabb tanulsága az európai innovációs törekvések szószólói számára: a lista első helyén négy amerikai techcég foglal helyet, ez pedig nem mást jelent, mint hogy az amerikaiak jól gondolkodtak, amikor az autó- és nehézipari fejlesztések mellett a technológiai szektorba kezdték el önteni a pénzt a 2000-es évektől. Az MI-robbanást jól jelzi, hogy története során először a chipgigász Nvidia is felkerült a top 10-es listára – a márkaértéke csupán tavaly 98 százalékkal nőtt (jelenleg 87,9 milliárd dolláron áll), ezzel pedig ez lett a világ leggyorsabban növekvő brandje.

A kiugró felemelkedésekkel párhuzamosan természetesen olyan vállalatok is vannak, amelyeknek a brandje a vártnál gyorsabban veszített az értékéből. Közülük is kiugróan múlta alul magát a Starbucks, amely az áremeléseivel 36 százalékos zuhanást szenvedett, valamint a Tesla, amely Elon Musk politikai szerepvállalásának köszönhetően 26 százalékos csökkenést könyvelhetett el, így a márkaértéke már csak 43 milliárd dollár. A negatív lista harmadik helyén egyébként a Mercedes-Benz, az ötödiken pedig a Porsche áll 11 és 5 százalékos brandértékcsökkenéssel.

