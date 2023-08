A Fekete Fejsze ma a világ egyik legkiterjedtebb bűnbandája

A Makronóm Intézet elemzőjének írása.

Lesz-e a mostani rajtaütéseknek hatása a Fekete Fejszére?

Augusztus elején a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrségi Szervezet, népszerűbb, ismertebb nevén az Interpol világszerte több mint száz embert tartóztatott le a Sakál hadművelet során. Az akció, amely több mint 21 ország bűnüldöző szerveit mozgósította – köztük Francia-, Német- és Olaszországot, valamint az Egyesült Államokat –, egy nigériai szervezetet vett célba, a Black Axe confraternityt, azaz a Fekete Fejsze Testvériséget. A fentiek arról tanúskodnak, hogy mennyire kiterjedt ez a bűnszervezet.

Vajon az Interpol rajtaütésének lesz-e bármilyen hatása erre a rendkívül titokzatos, egyesek által szektának nevezett globális maffiára? A mostani akció sikeres volt, mint azt elégedett közleményében az Interpol tudatta, több mint kétmillió eurónyi piszkos pénzt sikerült lefoglalni, amely főként online csalásokból származott. Azt üzenték a szervezethez tartozó bűnözőknek, hogy nem nyughatnak sehol, a hatóságok követik őket és lecsapnak rájuk.

Emberkereskedelem, fegyveres zsarolás, kábítószerek

A testvériség emberkereskedelemben, fegyveres zsarolásban és kábítószer-kereskedelemben is részt vesz. A nigériai szervezet ellen már korábban is volt ilyen jellegű rendőri beavatkozás, még 2022 októberében. Akkor az Interpol 14 országban hajtott végre akciót, 1,2 millió eurót lefoglaltak és 75 embert letartóztattak. Szerte a világon minden évben egyre több Black Axe-tag kerül lakat alá. Mégis úgy tűnik, hogy semmit sem lehet tenni a bűnbanda ellen, gyorsan befoltozzák a lyukakat, és mintha semmi sem történt volna, a bűnbanda immár öt évtizede ellenáll és folytatja bűnös tevékenységét.

Az afrikai mítoszokból nőtt ki a szervezet A Black Axe eredetileg az Afrikai Új Fekete Mozgalom (NBM) volt, amely az 1970-es években született a dél-nigériai Benin-City Egyetem campusán. A logója egy bilincsbe vert ember láncait széttörő fejsze. Abban az időben az NBM, akárcsak más testvérszervezetek, a gyarmatosítás előtti afrikai kultúra népszerűsítését tűzte ki célul. Számos titkos társaság alakult, amely egyfajta ellensúlyt akart létrehozni a helyi hatalmakkal szemben. Ezek a diákmozgalmak az 1970-es évek végén illegálissá váltak, amikor Nigéria törvénytelennek nyilvánította őket. Ahogy Joan Tilouine, a Mafia Africa, az idén megjelent könyv társszerzője a Le Figarónak kifejtette, a testvériségek fokozatosan leváltak azokról, akik létrehozták őket. Az NBM, a Maphite és a Supreme Eiye, amelyeket különböző politikai csoportok kihasználtak, elsodródtak az eredeti céljaiktól, és idővel a különböző államcsínyek alatt helyi milíciákká, majd bűnözői csoportokká váltak. Ezek a szervezetek később az utcáról toboroztak gengsztereket. A Black Axe klán is az erőszak útjára lépett: egyik leghírhedtebb akciója az Obafemi Awolowo Egyetemen 1999. július 10-én elkövetett mészárlás volt. Puskákkal és fejszékkel felfegyverkezve a szervezet mintegy negyven tagja a kora reggeli órákban megrohamozta az egyetemet, ahol megölt öt diákot, akik állítólag néhány nappal korábban kárt okoztak nekik. Annak ellenére, hogy eltévelyedett, a Fekete Fejsze Testvériség nem hagyta el pánafrikai szellemiségét, hiszen új tagjait az ősi hiedelmek egész procedúrájának vetette alá. Ebben a szellemek és a benini királyság – amely a XII. századtól a XIX. század végéig létezett – megfoghatatlan ereje segítette őket. A Fekete Fejsze követői, akiket Fejszeembereknek neveznek, kötelesek egy olyan beavatási rítust elszenvedni, amely éppoly titkos, mint amennyire brutális. A szertartásokat vad táncokkal és ősi énekekkel kísérik. „Azokra, akik túlélik ezeket a megpróbáltatásokat, konkrét feladatok végrehajtása vár: diáklányok vagy a rivális diákszövetségek egyes tagjainak megerőszakolása, fegyveres rablás” – állította Bénédicte Lavaud-Legendre francia jogtudós és Cécile Plessard szociológus, akik e témáról írtak könyvet. Akik alávetik magukat ezeknek a gyakorlatoknak, azok a hierarchikus struktúra részévé válnak.

A testvériség megvetette a lábát Nyugat-Európában

A Fekete Fejsze tagjai a szervezetben elfoglalt helyüktől függően fejszésnek, erős embernek, úrnak, nagypapnak minősülnek. Minden tagnak van egy álneve, amely gyakran a pánafrikanizmus nagy személyiségeire utal. A rítusok alapján a testvériséget misztikus szektának is nevezték. Ez azonban nem akadályozta meg a nemzetközi terjeszkedését, amely úgy nőtt, mint a nigériai diaszpóra.

A Fekete Fejsze első Nigérián kívüli nyomai az 1980-as évekből Olaszországból származnak. Néhány tagját, akik heroincsempészek voltak, a helyi maffia kisstílű bedolgozóként alkalmazta. Ahogy emelkedtek a ranglétrán, a rivális nigériai testvériségek mellett a lányok futtatásába, a prostitúcióba is belevágtak. Itália jelenleg is a nigériai bűnözők fellegvára, annak ellenére, hogy a helyi maffiacsaládokkal is kemény küzdelmet folytatnak. Ők uralják a migránsbizniszt és jelentős bevételre tesznek szert a kábítószer-kereskedelemből is.

A helyi alvilággal kötött szövetségeken keresztül a Black Axe fokozatosan teret nyert Európa-szerte.

A migrációs áramlatoknak köszönhetően Nigériából érkezik az utánpótlás. A szervezet egyre növekvő szerepet játszik az embercsempészésben. Az Európába érkező nigériai prostituáltak, akiket hamis ígéretekkel csábítanak el, Edo régióból, sőt Benin városából származnak, ahol a Black Axe továbbra is háborítatlanul működik.

Prostituáltak szállították a kábítószert

A francia hatóságok a Fekete Fejszét szoros megfigyelés alatt tartják. A belföldi hírszerzés egy 2018-as jelentésében már aggodalmát fejezte ki a szervezet franciaországi tevékenysége miatt. Több éven keresztül Lille-ben, Párizsban, Marseille-ben és Lyonban prostitúciós hálózat segítségével 50 millió eurót mostak tisztára, bőröndökben szállítottak a pénzt Nigériába. A nizzai rendőrség megállapította az is, hogy nigériai prostituáltakat használnak futárként kábítószer szállításához. Franciaországban mintegy 12 ezer nigériai származású él.

„A Black Axe szinte az egész világon kiterjedt hálózatot működtet:

Tokiótól Dubajig vannak sejtjei, amelyek mind önállóan képesek akár pénzügyi bűncselekmények végrehajtására”

– magyarázta a Le Figarónak Joan Tilouine. A hamis okirat készítésével, fals papírokkal, pénzmosással foglalkozó kisebb csoportjaik a világ négy sarkában jelen vannak. A Fekete Fejsze örökösödési csalásokban, szerelmi szélhámosságokban, vállalati e-mail-megtévesztésekben és adócsalásokban jeleskedik.

A szervezet a kiber kávézókban összegyűlt csalók hatalmas hálózatára támaszkodik, akik naponta több ezer e-mailt küldenek el világszerte.

Hónapokon keresztül képesek a közösségi hálón szerelmet kereső nyugati embernek kiadni magukat, hogy magányos férfiakat és nőket csábítsanak el, akik a végén fizetni fognak.

Weboldalakat fejlesztenek ki olyan intézményeknek kiadva magukat, mint az adó- vagy társadalombiztosítási hatóságok.

A Fekete Fejsze politikai babérokra tör

A nigériai diaszpórának köszönhetően a helyi sejtjei pontosan utánozni tudják a kiszemelt áldozatok kultúráját, szokásait. Ennek érdekében

fiatal jogi vagy informatikai diplomásokat is toboroznak, hogy a kibercsalások még hitelesebbek legyenek.

A hatóságok szerint ezek a friss diplomások akár tízszer annyi pénzt is kereshetnek a csalással, mint ha egy francia cégnél vállalnának munkát.

A jelenlegi, az Interpol által mért csapássorozat nem fogja megrendíteni a Fekete Fejszét. Különösen azért nem, mert a testvériség igen befolyásos a származási országában, Nigériában. Mindig tudják pótolni a lebukottakat. Különböző források összekapcsolják a szervezet fejlődését

az Afrikai Új Fekete Mozgaloméval, az NMB-vel, amely még mindig létezik, sőt virágzik. Tagjai között vezető nigériai politikusok, afrikai popsztárok és a hadsereg tisztjei is vannak.

Ez pedig tovább erősíti azt a meggyőződést, hogy egy napon a soraikból fog kikerülni az ország elnöke. Az ötven éve folyamatosan terjeszkedő szervezet, a Fekete Fejsze nemcsak be akar lépni a politikába, hanem már ott is van.

