Fel kell szállni a pekingi gyorsra!

Napjainkra Kína az elektromobilitás megkerülhetetlen szereplőjévé vált mind globális, mind európai szinten, ráadásul már saját márkáival is képes versenybe szállni. Amíg a zöld­átállással együtt járó új autóipari trendet időben felismerő Kínában az újonnan regisztrált gépjárművek 23 százalékát a tisztán elektromos autók teszik ki, addig a zéró karbonkibocsátást sürgető Európában ez az arány mindössze 12 százalék. Az Allianz Research friss tanulmánya szerint amennyiben a trendek folytatódnak, és Kína 2030-ra 75 százalékos belföldi piaci részesedést szerez, az európai autógyártók 7 milliárd eurónyi bevételtől esnek el a legnagyobb ázsiai országba irányuló exportjuk elmaradása miatt. Az európai országoknak azonban lehetőséget tartogathat, ha az elektromos autók és alkatrészeik ellátási láncában vállalataik is megkerülhetetlen szereplővé válnak. Egyszerűbben fogalmazva: ha már Európa függ Pekingtől, ők is függjenek tőlünk. Az Európába érkező kínai működő tőkét, valamint a legfrissebb gépjárműpiaci trendeket figyelembe véve megállapítható, hogy az elektromosautó-gyártásban Európa és Kína között egyre szorosabb szimbiózis van kialakulóban, amelynek kiépítésében élen jár a magyar stratégia.