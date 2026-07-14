Napközben 42,4-et mutatott a házi mérőállomás kijelzője, estére kiapadt a csodakút

Azért felvillan némi szépség is a kánikulában. Először késő délután egy rigópár érkezik; fürdenek, isznak és továbbrepülnek. Pontban 18.30-kor megjelennek a balkáni gerlék, ugyanaz a műsor, aztán a csőrükbe vesznek néhány csepp vizet, és uzsgyi vissza a fészekbe. Már csak egy olajág hiányzik azokból a csőröcskékből, és a háttérben a csobogóval és a heggyel rögvest el is érnénk a giccshatárra, a képet fel lehetne hímezni egy falvédőre, azt meg betenni a nyári konyhába, a sparhelt fölé, és akkor ezzel meg is volnánk – merengett el egy pillanatra a kertember, aki szerint ez nem is volna ördögtől való; mert a giccs valahol olyan, mint a közhely, mélyen emberi, és legalább nincs túlgondolva, mint egy újraértelmezett túrós csusza. Egyébként alig eszik valamit a tikkasztó melegben, nem a túlsúly viszi majd el, annyi bizonyos, viszont cserébe megiszik vagy három liter vizet naponta, aminek a jelentős része gyorsan távozik a bőrön át.

A kertember legjobb barátja mostanság a kerti zuhany, el is nevezte Kerti Zuhanynak. Jéghideg víz félóránként. Eleinte ott is akadt némi csetepaté a darazsakkal, de aztán azok inkább nagyvonalúan visszavonultak a Tündér-tóhoz. Odalent a veteményesben beérett az első paradicsom. Korai törpe. Leszed, felvág, elfogyaszt azon nyomban, forrón. Rituálé. A paradicsomok, ezek a csodálatos gyümölcsök egyelőre jól tartják magukat, a san marzanók és a különféle magyar tájfajták meghálálják a kötözést, karózást, felesleges levelek lecsippentését, öntözést és egyéb bajmolódásokat. Viszont az eddig szintén remeklő babok tetejét megkezdte egy lény, mintha legelné valami, így a kertember ezúttal nem rovarokra gyanakszik elsősorban, hanem az állatvilág angyalbőrbe bújt borzalmas terroristáira, a nyavalyás őzekre.

Idén viszont a kertember számára újfajta paradicsomok is serdülnek a kertben, a jugók. A levelei inkább emlékeztetnek a krumpliéra, mint egy normál paradicsoméra, komoly szárakat, szinte törzseket növesztettek, és már most támfal után kiáltoznak a reménybeli magas terméshozam miatt. Deli déli vitézek. A kertembernek a Pelješac-félsziget villan be, ahol régi nyarakon kilóg­tak a paradicsomok az autóútra, és a kérdés, hogy megvannak-e még azok a kertek, vagy beszántotta őket is a modernista mezőgazdaság-ipar. Közben kíváncsian méregeti ezeket a jugókat a forró déli szélben, és a szeme előtt megjelennek a lédús, harmincdekás paradicsomok, amikből aztán sugo kerül a pastára, hogy azért legyen némi rend ebben a kizökkent világban; de egyelőre még csak a macskái hevernek aléltan ebben a kutya melegben a növények alatt, és ők is küzdenek az életért, akár a kertember, mert estére kiapadt a csodakút, ami legfeljebb ha augusztusban szokott előfordulni, de most más idők járnak olvadt ólomléptekkel.