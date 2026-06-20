Így zajlott a hunok legendás csatája – Catalaunum egy korszak szimbóluma volt

A 440-es évek derekára azonban valami végérvényesen megtört

a két fél között.

Mégpedig?

Közvetett adataink vannak arra vonatkozóan, hogy a hunok terveztek egy nyugat elleni fellépést is, amit a római diplomácia sikeresen hárított el. Attila ugyanakkor nem elégedett meg a korábbi Ravennából érkező anyagi juttatásokkal, hanem ezeket legimitizálandó magister militumi rangot kényszerített ki a császári vezetéstől. Ezzel gyakorlatilag legitimálta a saját pozícióját, illetve a neki szánt juttatásokat is.

A két fél között a viszony az évtized végére azonban tovább romlott, és maga

a galliai hadjárat feltehetően egy nagyon szövevényes eseményháló révén fogalmazódott meg

a 445-től – testvére meggyilkoltatása után – immáron egyeduralkodó Attila fejében.

Az ún. monzai diptichon, mely egyes vélemények szerint az 5. század elején élő Flavius Stilichot, míg más vélekedések alapján Äetiust ábrázolja. Mindketten sokat profitáltak a hun szövetségből, valamint birtokolták a magister miltumi tisztet.

Galla Placidia és gyermekei: balra III. Valentinianus császár, jobbra pedig az Attilával házasodni kívánó Honoria (Kép forrása)

Ki lehet egyáltalán bogozni a kor viszonyait jelző bonyodalmakat?

Igen, de némi „nyomozói munka” szükséges hozzá. Először is, a fentieken túl ezekhez az évekhez kötődik az úgynevezett Honoria-botrány kirobbanása. A császár húga házasságon kívüli kapcsolatba került az egyik udvaronccal, akitől teherbe esett. III. Valentinianus pedig azért, hogy elkerülje a lehetséges trón körüli utódlási viszályokat, tisztaági fogadalmat kényszerített testvérére.

A kétségbeesett hercegnő egy eunuchhal elküldette gyűrűjét Attilához, és a népmesékhez hasonlóan kezével együtt felajánlotta fele királyságát is.

A Honoria „affér” mellett ugyanakkor a diplomáciai bonyodalmakat tetőzte, hogy a Gallia peremén élő frank törzsek elhunyt uralkodójának idősebb fiát Attila, míg a fiatalabbat Äetius támogatta a trónért folytatott harcban.

A hunok nyugat felé fordulását tovább gyorsította az a tény is, hogy keleten II. Theodosius halála után trónra kerülő katonacsászár, Marcianus, felmondta elődjének a hunokkal kötött szerződéseit. Ennek a leglényegesebb pontja természetesen az volt, hogy

elzárták a Konstantinápolyból a hun nagykirályokhoz áramló „aranycsapot”

– ez a fénykorban évi 2100 font, azaz körülbelül 6867 kiló arany volt! A bevételek kiesése természetesen csak felerősítette Attila nyugati „orientációját”.

Tovább is van?

Már csak egyetlen lényeges ösztönző: a gót történetíró, Jordanes tudósítása szerint

ekkoriban futott be Geiserich afrikai vandál király szövetségi ajánlata is Attilához,

aki a vizigótok elleni közös hadjárat tervével csábította harcra „Isten ostorát”. Bár a kortárs forrásokban felmerülő, a hadjárat megindítását ösztönző fentebb ismertetett okok közül az igazán döntő tényezőt nehéz kiválasztani.

Felvetődik a kérdés, hogy Attila miért éppen Gallia ellen fordult csapataival és miért nem egyből a birodalom szívét, Itáliát támadta meg?

A válasz kézenfekvőnek tűnik: Äetius és

a nyugat utolsó igazi erőtartalékai és forrásbázisa a galliai provinciákban összpontosult.

A területre évtizedek alatt betelepített, Ravennához különböző módon kötődő barbár törzsek fiai alkották ekkorra a nyugati birodalomfél erőinek jelentős részét.

Emellett a galliai szenátori arisztokráciával és egyházzal a birodalom fővezére jó kapcsolatot alakított ki, mely jelentős jövedelmekhez is hozzájuttatta. Egyszóval Attila hadjárata feltehetően nagyon tudatosan ennek a gazdag és stratégiai előnyöket rejtő forrásbázisnak a megtörésére irányult és nem egy egyszerű „fosztogató” kampánynak indult.

Hogyan zajlott a hadjárat?

Magáról a 451-es hadi eseményekről és közvetlenül a csatáról nagyon kevés korabeli tudósítás áll csak a rendelkezésünkre. A hadjárat mai napig ismert rekonstrukciója jórészt a kortárs rövid híradásokra, illetve a későbbi korokban született, a hadjárat során érintett városokhoz kötődő szentek életrajzára épül.

Attila feltehetően diplomáciai úton meg kívánta osztani a vizigót-római szövetséget, ami végül nem sikerült. A Hun Birodalom erőit összeszedve 451 tavaszán – kora nyarán léphették át a nomád állam hadai a Rajnát. A felvonulási út során számos, hozzájuk lazábban kötődő csoport is csatlakozott a zsákmány reményében – türingek, frankok.

Az északi ostromok és fosztogatások mellett a hadjárat egyik fő célja az Orleans környékén elő alán törzsi csoportok és a vizigótok megtörése lehetett.

Attila azonban nem ért el sikert, hiszen a szövetséges erők megérkezését követően fel kellett hagynia az ostrommal és egy nyílt mezei csatát kellett vállalnia.

Az összecsapásra feltehetően a mai Troyes térségében kerülhetett sor, azonban a pontos hely lokalizálása még közel 200 év történeti kutatása alapján is bizonytalan.

Mit tudunk a csatáról?

Az ütközetről részletesebben csak a 6. század derekán alkotó Jordanes számolt be Getica című művében. Maga a tudósítás és a gót szerző munkája is szigorú kritikával olvasandó. Már a korábbi latin filológiai kutatás is rámutatott, hogy számos ponton a gót történetíró az ókori elbeszélő irodalom bevett sablonjaival él a harcok leírásánál, illetve a csata esetében a marathóni és a cannaei csata egyes elemei is vissza-vissza köszönnek.

Ezek a bevett írói eszközök az ókorban és a koraközépkorban, azaz a szerzői jogok megjelenése előtti időszakban nem plágiumnak minősültek, hanem inkább az adott szerző olvasottságának fitogtatására szolgáltak. Emellett hozzá kell tenni, hogy maga Jordanes a hadászatban egyáltalán nem volt járatos, nem hadtudós volt, így sok esetben hosszú leírásokkal,

a hollywoodi filmeket megidéző, harcok közbe beiktatott nagymonológokkal fokozza a drámai hangulatot.

Mégis, milyen valóságmagot hámozhatunk ki Jordanes elbeszéléséből?

A költői szóvirágokkal teletűzdelt leírásból kivilágik egy-két fontos részlet: a két fél a harcot egy magaslat megszerzéséért indította meg, melyre az Äetius és Thorismud vezette szövetséges egységek értek fel előbb.

A hun hadsereg centrumában elhelyezkedő Attila a bal szélen harcoló gepida és osztrogót erőkkel a szövetséges had közepén elhelyezkedő alánokat és a jobb szélen helyt foglaló vizigótokat támadta.

Az ütközet közben a gót uralkodó, Theuderich is életét vesztette, ugyanakkor fia vezérletével egységei rátámadtak Attilára, aki kénytelen volt visszavonulni

szekerekből épített táborának fedezékébe.

A leírás szerint óriási kavarodás követte ezeket az eseményeket, hiszen Thorismud és kísérete valahogy bekeveredett Attila táborába.

A Hun Birodalom felépítése, az egymással összefüggő hatalmi hálózatokkal (Kiss P. Attila illusztrációja)

Kit nevezhetünk inkább győztesnek?

A hunok a védelmüket nem adták fel, azonban további harcra nem került sor, ugyanis a gótok halott uralkodójuk maradványaival az utódlást biztosítandó a csatát követő napon távoztak a csatatérről, miként a frankok is.

Attila gyakorlatilag háborítatlanul tudott visszavonulni saját területére

és nagyobb veszteség ellenére is sikerült hadának jelentős részét egyben tartania. Maga az itt elszenvedett embervesztesége sem lehetett annyira jelentős, valamint a korábbi fosztogatásokból származó zsákmány is tetemes lehetett.

Katonai erejének stabilitását jelzi, hogy a következő évben egy pusztító hadjáratot tudott vezetni Észak-Itália ellen, ahol már Äetius sem tudott jelentősebb erőket felvonultatni és döntő ellenállást kifejteni.

Korábban a csatát a világtörténelem egyik legnagyobb eseményének tartották. Mennyivel lett árnyaltabb a kép? Milyen jelentőséget tulajdonít Ön a csatának?

Ma már talán kiemelhetjük, hogy a „legnagyobb” jelző kissé túlzó lehet. A 19 – 20. századi történetírás némely esetben hajlamos volt egy-két sorsfordító momentumhoz olyan ellentétpárokat kapcsolni, mint például a Kelet és Nyugat mindent eldöntő küzdelme.

Annyi bizonyos, hogy a galliai hadjárat és maga a catalanumi csata sokkal inkább egy folyamat betetőzése és szimbóluma lehet. Ha a résztvevők sorát és az események menetét vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a hadjáratot lezáró ütközetben gyakorlatilag

a birodalmon belüli barbárok erői csaptak össze a határokon túl élő, egységbe kovácsolódott sorstársaik körével.

Catalanum végső soron

a Nyugatrómai Birodalom szétesésének egyik szimbóluma

is lehetne. Bár az utolsó nagyformátumú nyugati politikus-hadvezér Äetius még megkísérelte a teljes terület egybetartását, azonban már az elkövetkezendő években is jól látszódott, hogy a nyugat egyre inkább kezd Itáliára összeszűkülni.

Milyen irányt vett Európa sorsa?

A szövetséges oldalon résztvevő csoportok egyre nagyobb szeleteket vágtak ki a korábbi provinciákból, illetve egyfajta

virágzó barbár-római szimbiózis alapjait teremtették meg.

Az 5. század második felének vezetői kvázi egyszerre voltak saját közösségeik katonai-politikai vezetői, és a szétesőfélben lévő nyugatrómai világ katonai tisztséget betöltő figurái.

A hunok tevékenysége feltehetően felgyorsította ezeket a folyamatokat, illetve sok esetben hozzájárult ennek az új elitnek a kialakulásához.

Erre nagyon szemléletes példát szolgáltat számunkra a nyugatrómai világ alkonyánál jelen lévő Odoacer is, aki feltehetően még a hun uralom alatt születhetett, de már birodalmi pozíciókat birtokolva fosztotta meg trónjától a gyermek Romulus Agustulust.

Nyitókép: Hunok és rómaiak összecsapásának művészi rekonstrukciója (A kép forrása: Macdowall, Simon: Catalaunian fields ad 451. Rome’s last great battle. Osprey Campaign 286. Oxford 2015, 70-71. o. Peter Dennis illusztrációja)