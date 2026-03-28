Tarantino imádná ezt a filmet: egy japán kislány szamurájkarddal mészárol banditákat a skót vadnyugaton

A banditák ugyan valóban kegyetlenek, de az ellentét alapja az, hogy egy kisfiú ellopott tőlük egy zsák aranyat, tőle pedig a lány lenyúlta a zsákmányt, így vált az üldözők célpontjává.

És dacára annak, hogy a film sokszor megidézi Quentin Tarantino világát – vagyis pontosabban azokat a westerneket és szamurájfilmeket, amelyekből a rendezőzseni inspirálódott –, valahol szöges ellentéte is a műveinek. Mert itt aztán nem hablatyolnak a karakterek megállás nélkül, ritkán nyitják ki a szájukat, viszont amikor beszélnek, akkor minden szavuknak súlya van. És szemben a Kill Bill-lel, amelyben Uma Thurman vidáman végez egyszerre száz rátámadó ellenféllel, a Tornádó nagyjából a realitás talaján marad.

Bár egy törékeny kislánynak marcona férfiakkal kell szembenézni, nem állítják be kvázi szuperhősként a főszeplőnőt: ügyesen bánik a karddal,

de néha csak a banális vakszerencsének köszönhetően sikerül felülkerekednie a küzdelemben.

Ez a realista hangvétel teszi igazán izgalmassá a filmet, ahogyan minden egyes szónak, úgy olykor apróbb mozdulatoknak is súlya van. Tim Rothnak ugyan nem kell a teljes színészi eszköztárát bevetni a banditák nem túlságosan árnyaltan megrajzolt vezéreként, de ezúttal is kiváló alakítást nyújt. Ahogyan az operatőri munka is átlag feletti, a lassú tempó miatt pedig jut idő elidőzni az egyszerre zord és fenséges tájon.