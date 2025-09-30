Ötven éve zuhant le a Malév 240-es járata, most új titkokra derült fény

Sajnos a dokumentum nem írta, milyen fegyverekről lehetett szó, de nem sokkal később, 1975. november 13-án

rögzítették a libanoni Haladó Szocialista Párt „fegyvervásárlással kapcsolatos igényét”, amire „a lehető leggyorsabb választ kérnek”.

A lista szerint igényeik ekkor így szóltak: 40 db. „Docska” típusú nehéz gépfegyver hozzá való 400 ezer tölténnyel, 75 db. 60 milliméteres ágyú és 10 ezer db. lövedék, 8 db. 120 milliméteres ágyú és kétezer lövedék, 42 db. 82 milliméteres ágyú és ötezer lövedék, 16 db. 75 milliméteres ágyú és négyezer lövedék, 180 db. B7 páncéltörő gránátvető, hozzávaló kétezer gránáttal, 300 db. „Zabrovka” és 300 db. „Dokturjev” típusú géppuska, összesen 300 ezer db. tölténnyel, 200 db. távcsöves mesterlövész puska és 200 ezer db. töltény, 400 db. „tökéletesített automata pisztoly, amely gránátvetővel is fel van szerelve, a szükségesnek ítélt hozzá való munícióval”, 5 tonna TNT, és 200 db. infratávcső.

A feljegyzésre valaki tollal azt írta: „Nem foglalkozunk vele! Választ felsőbb szerveinktől várjuk!” Ez nyilván csak a külügyre vonatkozott, hiszen a válasz végül a jelek szerint pozitív volt, mert egy december 1-i, „Libanoni belső helyzet (fegyverkérés)” tárgyú feljegyzés szerint „szombaton magához kéretett R. A. tábornok, aki közölte, hogy a jelzett feltételek alapján készek megvásárolni a kért fegyvereket. Kérésére megszerveztem katonai attasénk, a Technika képviselője és a megbízottjának találkozását, amelyen megtárgyalták a szállítás feltételeit.”

December 11-én arról született feljegyzés, hogy Kamal Dzsumblatt, a Haladó Szocialista Párt alapítója kérését teljesítendő „javaslom, hogy a jövő héten Bejrútba érkező Malév különrepülőgépek egyikével a TECHNIKA, vagy más szerv megbízottja utazzon ide néhány napra a szükséges tárgyalások gyors lebonyolítása érdekében”. A szállításhoz végül a Honvédelmi Bizottság 4/263/1975. számú határozatában járult hozzá, noha jóval kisebb értékben: 3000 db. AK-63-as géppisztoly, 2 millió darab 7,62 mm-es AK-lőszer, 5 tonna TNT, ezer db. „TAT” típusú utászgyutacs és kétezer méter gyújtózsinór szerepel a listán.

A fentiekhez néhány megjegyzés: a szóban forgó „TECHNIKA” a néphadsereg fedőszerveként működő Technika Külkereskedelmi Vállalat volt, mely a fegyverszállítmányokat intézte, általában a Mahart Magyar Hajózási Részvénytársaságon keresztül. Lénárt György Malév-vezérigazgató fia, ifj. Lénárt György 2005-ben arról beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy szerinte kizárt, hogy bárki arra „vetemedett” volna, hogy polgári járatokon szállítson fegyvert a harcoló feleknek. A megállapítás általánosságban biztosan igaz volt, ám Kristóf László, a bejrúti magyar követség kereskedelmi tanácsadójának 1975. november 27-i jelentése szerint

„a bejrúti kikötő szeptember közepétől november elejéig teljesen zárva volt,

[s most] ugyancsak erősen csökkentett kapacitással kezdte meg működését. A kikötői zárlat ideje alatt a Libanonba tartó hajók – a nemzetközi előírásoknak megfelelően – áruikat görög, jugoszláv, ciprusi és olasz kikötőkben rakták ki.” Ebből nyilvánvaló, hogy a fegyverszállítmányok – már ha tényleg voltak 1975 szeptemberében Abu Adnan értesüléseinek megfelelően – nem érkezhettek tengeri úton.

Végül utalni lehet rá, hogy a bejrúti követség iratanyagában található egy 1976. február 25-i levél a már említett Ábrahám Kálmántól Garai Róbert külügyminiszter-helyettesnek, mely szerint a Malév 240-es járata lezuhanásának „kivizsgálását a libanoni légügyi hatóság – a magyar kivizsgáló bizottság és a szovjet repülőgépgyártó szakértők bevonásával – 1976. február 16-án befejezte és zárójelentést készített. Figyelembe véve a katasztrófa kivizsgálásának lezárását, valamint a libanoni belpolitikai helyzet megindult rendeződését, felmerült a bejrúti Malév-járat újraindításának napirendre tűzése.”

Miután felsorolta, hogy mely országok üzemeltetnek továbbra is járatokat Libanonba, közölte, hogy „a magyar kivizsgáló bizottság vezetője, Jánovszky László elvtárs, minisztériumi osztályvezető, a járat indításának a kérdésében megbeszélést folytatott a libanoni magyar ügyvivővel, Havasi Béla elvtárssal, valamint a libanoni légügyi hatóság vezetőjével. E megbeszélések alapján az az előzetes vélemény alakult ki, hogy

megfontolandó e légijárat újbóli megindítása néhány olyan szigorító feltétel betartása mellett, mint hogy a járat a nappali órákban érkezzék Bejrútba és induljon vissza; fokozottabban vizsgáljuk a hazulról induló poggyászt, stb.”

A fenti levél akár értelmezhető úgy is, hogy a vizsgálóbizottság arra jutott, hogy valami lehetett a „hazulról induló poggyászban”, aminek nem lett volna ott a helye, ám olyan általánosságokat is tartalmaz, mint hogy a járat induljon nappal – ennek kétségkívül semmiféle merénylethez nem lehetett köze, így valószínűbb, hogy Ábrahám itt egyszerűen olyan általánosságokat sorol fel, melyeket a Malév személyzetének megnyugtatására írtak a jelentésbe, vagy hirdettek ki később.

Ügynökök a fedélzeten

A fentieken kívül érdemes megnézni az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának iratanyagát is. A legelső magyar titkosszolgálati irat, amely megőrződött a témában, a „Flamingó” fedőnevű, a bejrúti magyar követségre vonatkozó anyagokat gyűjtő operatív dosszié első kötetében maradt meg. E szerint a BM III/I-11. osztálya (hírszerzés) 1975. október 15-én a következőket rögzítette:

„744[. sz.] nyílt táviratban közölt hírügynökségi anyag ellen Kassar, a Malév vezérképviselője pert kíván indítani, mivel a hír az ő tekintélyét rombolja és anyagilag sújtja. Kéri azonban annak megerősítését, hogy a pilóta és Nocosia [sic! Nicosia, Ciprus fővárosa – V. L. B.] között ilyen jellegű üzenetváltásra nem került sor, nehogy per esetén Nicosia mást bizonyítson. Más: Kassar azt is felveti, hogy saját költségére

kész pert indítani a libanoni polgári repülési hatóság ellen, elsősorban a magnetofon felvétel körüli hanyagság címén, annak kiderítésére, hogy a felvétel nem-e szándékosan került megsemmisítésre.

A libanoni főügyész jó barátja, ezért kész alapos nyomozást lefolytatni. Kassa [sic!] kéri a magyar bizottság és az illetékesek véleményét, hogy ezt a pert már most megindíthatja-e? Sokáig nem lehet várni, mert a szeptemberi magnetofon felvételeket a szabályok szerint egy hónap múlva megsemmisítik. Megjegyzés: Kassar kapcsolatain keresztül intenzíven foglalkozik az üggyel, sürgeti a libanoni szerveket a vizsgálat folytatására. Javaslom a fenti két kérdésre mielőbb adjunk választ.”

A fenti dokumentum több fontos információt is megoszt. Először is megtudjuk, hogy volt egy kommüniké, amely a repülő és a nicosiai légi irányítás közötti üzenetváltásról – vagy annak hiányáról – tudósított, és amit a Malév libanoni vezetője, Adnan Kassar sérelmezett. Itt nem teljesen világos, miről van szó – a korabeli sajtóban ilyen cikket nem találni, esetleg a külföldi hírügynökségek anyaga jöhet szóba, de ott is csak arról találtunk írásokat, hogy a bejrúti repülőtér repülési ellenőre nem tudott kapcsolatot teremteni a géppel.

A narratívát viszont, miszerint véletlenül pont a Malév-géppel való kommunikációt nem sikerült rögzíteni Bejrútban, láthatóan helyben, az ügyre rálátó szereplők is vitatták.

A dossziéban egyébként legalább még egy értékes irat található, amelyben 1975. október 20-án – kevesebb mint egy hónappal az esemény után! – rögzítették az „adatok[at] külképviseletünk biztonsági helyzetéről”. A szerző nyilván a követségen fedésben dolgozó hírszerzők (ún. rezidentúra) tagja volt. E szerint a helyi magyar kolóniát mindössze egyszer érte az év során „provokáció”, amikor 1975 augusztusában a libanoni–magyar sajtgyár ellen kisebb bombatámadás történt, de ez nem Magyarország, hanem a libanoni résztulajdonos ellen irányult. Érdekfeszítő, hogy nem említették a Malév-gépet ért incidenst: talán csak hanyagok voltak, de

kérdéses, hogy nem egész egy hónappal az esemény után hogyan lehet elfeledkezni egy ilyen súlyú dologról.

Esetleg értékelhetnénk úgy a jelentést, hogy az csak a követségre vonatkozott, de a libanoni–magyar sajtgyár sem a követséget, hanem általában a magyar közösséget érintette, így logikusnak tűnik, hogy az esetről – amennyiben támadás érte volna a gépet – be kellett volna számolni. Hasonlóan érthetetlen, hogy Havasi Béla ideiglenes ügyvivő 1976. március 24-i, „Külképviseletünk biztonsági helyzetével kapcsolatos jelentésében”, vagy az 1977. május 16-i, „Válsághelyzetben és a libanoni polgárháborúban folytatott munka tapasztalatai” című, nyilván a rezidentúra által írt jelentésben miért nem szerepelt az incidens. (A két jelentés a „Tiger” fedőnevű, a libanoni általános ügynökhelyzettel foglalkozó dossziékban található).

A „Flamingó” fedőnevű dosszié második kötetében újabb értékes jelentésre bukkanunk. E szerint 1975. december 1-én a rezidentúra jelentette, hogy „Ibrahim Murr 1975. augusztusában utazott Budapestre az Egyesült Izzónál végzendő termelési gyakorlatra. Murr a bejrúti Amerikai Egyetem végzős hallgatója volt, apja évek óta a Tungsram bejrúti ügynöke.

Az Amerikai Egyetem tanulmányozása céljából javasoltuk a vele való foglalkozást.

Murr rajta volt az 1975. szeptember 30-án Bejrútban szerencsétlenséget szenvedett Malév-gépen, és a katasztrófában életét vesztette.” Ez kétségkívül izgalmas dokumentum, hiszen nemcsak azt mutatja, hogy decemberben a titkosszolgálat „szerencsétlenségként” kezelte az ügyet, de azt is jelenti, hogy legalább az egyik arab utas a magyar hírszerzés ügynökjelöltje volt, a jelek szerint már korábban felvették vele a kapcsolatot.

De nem ő volt az egyetlen magyar hálózati személy a járaton.

A BM III/II. Csoportfőnöksége (kémelhárítás) által tartott, a Malév vonalán foglalkoztatott „Léna” fn. ügynök munkadossziéjában a következő jelentést olvashatjuk: az egyik, a szerencsétlenül járt gépen utazott utaskísérő korábban munkahelyén azzal hencegett, hogy „fontos szerepet tölt be, és komoly megbízatásokat teljesít a BM részére”. Ezt az információt megerősítette „Léna” munkahelyi főnöke. „Léna” jelentésére az a tartótiszti megjegyzés került, hogy a kérdéses személyről valóban beszéltek egy vezető Malév-tisztviselővel, így az ügyben dekonspiráció történhetett.

Végül utalni lehet rá, hogy az „Asszi” fedőnevű, a libanoni magyar kolónia védelmére vonatkozó iratokat gyűjtő dossziéban ismét szerepel a fent említett Adnan Kassar, a Bejrúti Kereskedelmi Kamara elnöke, aki egyben a Malév bejrúti vezérképviselője. Ebből kiderül, hogy a BM III/I-11. osztály (hírszerzés) 1972 márciusi értesülése szerint

Kassar az amerikaiak ügynöke, a Budapest–Bejrút járat utaslistáját rendszeresen átadja az amerikai szerveknek.

Intézkedésként annyi szerepel a rövid jelentésen, hogy erről további információt szereznek be és tájékoztatják az MNVK-2 (a magyar katonai hírszerzés) illetékeseit.

Amerika kutakodik

A fenti információ különösen érdekes, hiszen az Amerikai Nemzeti Levéltár (NARA) külügyi anyagában számos diplomáciai táviratban szerepel a Malév 240-es járata. Itt szükséges megtenni azt a megjegyzést, hogy ugyan a NARA levéltárosai 2006-ban közel 1,7 millió külügyi táviratot digitalizáltak Kissinger külügyminisztersége időszakából (az úgynevezett. „Kissinger cables”), ezek a NARA elavult és nem felhasználóbarát oldalán nagyon nehezen kereshetők. Ugyanezt az anyagot viszont 2013-ban feltette weboldalára a Wikileaks is, sokkal könnyebben kereshető, szöveges formátumban, ráadásul egyes hírek szerint azóta a táviratok egy részét a NARA-nál visszaminősítették, és újra elzárták a kutatók elől (több, itt idézet dokumentum eredetijét sem találtam meg a NARA oldalán). Így a továbbiakban a Wikileaks oldaláról idézünk.

Az itt idézett táviratok elsősorban az amerikai külügyminisztérium, illetve a bejrúti és a budapesti képviseleteik közötti üzenetváltások. A legelső táviratok egyszerűen rögzítik a katasztrófa alapvető adatait, és néhány mendemondát tisztáznak, példának okáért, hogy a járat az első hírekkel szemben nem Párizsból szállt fel. Érdemes idézni egy 1975. október 11-i táviratot, mely Amerika bejrúti követségéről érkezett a külügybe „Magyar légitársaság légi katasztrófája” tárgyában. A távirat azzal kezdte, hogy a magyar–szovjet nyomozás még nem zárult le, de tény, hogy

„a követség számos tisztviselője, akik a parthoz közel laknak azt állítják, hogy a hangerő és az utórezgés robbanásra utalnak, nem egyszerűen vízbe zuhanásra”.

A távirat szerint a magyar–szovjet nyomozó csapat meglepődött, hogy a libanoni kormány nem végezte el a holttestek bonctani vizsgálatát, „hogy megállapítsák, történt-e robbanás a lezuhanás előtt”. Végül a távirat a francia nyelvű sajtóból idézte a kérdést, hogy miképp lehetséges, hogy csak azt a beszélgetést nem sikerült rögzíteni, amelyik ezzel a géppel zajlott? A szerző G. McMurtrie Godley libanoni amerikai nagykövet volt.

Még ennél is érdekesebb az 1975. október 15-i távirat, mely a budapesti követségről érkezett a külügybe. A szöveget érdemes részletesen idézni:

„Budapest pezseg a hírektől a lezuhant Malév [járat] valószínű okairól. A követség alkalmazottai azt hallották, hogy bomba volt a fedélzeten, és azt is, hogy a gépet »lelőtték«. A ferihegyi repülőtér vezetője (Tomasovszky [Pál]) közölte a brit katonai attaséval, hogy a bejrúti repülőtér szalagjai »használhatatlanok«. A Malév vezető utaskísérője azt mondta ezen követség légügyi attaséjának, hogy a Malév dolgozóival közölték, hogy nem beszélhetnek az esetről.”

A távirat ezt követően arról szólt, hogy a gép állítólag a szovjet Aerofloté volt, és hogy egyelőre nem ismert a lajstromjele. Ezt követően újabb érdekes bekezdés következik:

„Noha a követség nem tudta beszerezni a szerencsétlenül járt gép utaslistáját, megbízható forrásokból úgy értesültünk, hogy a legénység mellett csak egy magyar utas volt a gépen, és az utasok között számos PLO-tag volt, akik Libanonba tértek vissza az itteni PLO-iroda megnyitó ünnepsége után.”

Ezt a következő megjegyzés követte:

„A magyarok érzékenysége a repülőgép elvesztésére könnyen származhat a következő [okok] egyikéből vagy több [itt szereplő okból]: A) A Malév már hat gépet veszített el valamivel több, mint két év alatt; B) A gép a szovjeteké volt, és valószínűleg pótolni kell; és C) a magyarok idegesek a PLO-szál miatt, különösen, ha gyanítják, hogy tényleg robbanás történt a gép lezuhanása előtt.”

A távirat szerzője Eugene McAuliffe amerikai nagykövet volt.

A fentiekhez néhány megjegyzés: sajtóhírek valóban beszámoltak a PLO (Palesztin Felszabadítási Szervezet) budapesti irodájának megnyitásáról. Abban viszont minden forrás megegyezik, hogy a palesztinok nem voltak a gépen, ezt egyébként könnyen meg lehet erősíteni, mivel a sajtóban szereplő, egyébként nem különösebben fontos palesztin vezetők még évekkel később is felbukkannak hírekben, ergo nem utazhattak a lezuhant gépen. A B pontot tekintve: más forrásban nem került elő, hogy a gép a szovjeteké lett volna.

1975. november 21-én egy Budapestről érkező táviratban került elő ismét a járat esete. E szerint „körülbelül három hete terjednek a pletykák egy vezetői szintű tisztogatásról a Magyar Légitársaságnál (Malév), körülbelül azóta, hogy megjelent a hivatalos jelentés a szeptember 30-i, Bejrút melletti katasztrófáról”. A távirat tényként kezelte, hogy az új felsővezetők „a katonaságból” jönnek majd. A távirat szerint „a hangulat a Malévnál rettenetes, és még rosszabb a szeptember 30-i katasztrófa óta, amit sosem magyaráztak meg kellően a legtöbb Malév-alkalmazottnak”. Mindez erősíti fenti benyomásunkat, miszerint a Malév vezetői közötti átszervezésnek mégis csak a tragédiához lehetett köze.

Végül érdemes idézni egy 1975. október 9-i táviratot, melyet maga Henry Kissinger amerikai külügyminiszter küldött a budapesti és a bejrúti amerikai követségeknek „Magyar légitársaság katasztrófája” témájában. A rövid üzenet így szólt:

„A minisztérium hálás lenne minden információért, amit a követségek be tudnak szerezni az FAA [Federal Aviation Administration, Amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal] számára, miszerint a tárgyban szereplő katasztrófa a repülőgép fedélzetén történt robbanás miatt történt-e. Az információt az FAA légibiztonsági programjában fogják felhasználni.”

A távirat már önmagában feltételezi, hogy Kissingerhez az a hír jutott el, hogy a gépen valószínűleg robbanás történt. Információit nyilván az amerikai hírszerzéstől kapta, melynek vonatkozó ügyekben jelentési kötelezettsége van az amerikai külügyminiszter számára is. Tekintve, hogy a magyar elhárítás értesülései szerint az amerikaiaknak voltak kémjeik a Malévon belül, konkrétabban a libanoni Malév-kirendeltségen belül is, sejthető, honnan származtak az értesüléseik.

Később Amerika budapesti követsége láthatóan már tényként kezelte a robbanást: egy 1976. május 7-i távirat szerint Robert C. Mudd ügyvivő beszélgetett a budapesti szír követség titkárával, aki „erősen tagadta, hogy a PLO-nak kiképzőtábora van Szentendre mellett és hogy a magyar Malév-gép, amely néhány hónapja felrobbant és a tengerbe zuhant Bejrút mellett, számos PLO-tagot szállított volna, akik épp hazatértek Magyarországról”.

A megfogalmazás itt a robbanás kapcsán már nem tartalmaz feltételes módot.

Konklúziók helyett

A fentiek természetesen nem teszik lehetővé, hogy maradéktalanul feltárjuk a Malév 240-es járatának tragédiáját, viszont legalább primer levéltári források alapján nyerhettünk betekintést a katasztrófa és az azt követő nyomozás(ok) történetébe. Természetesen nincsen kizárva, hogy további levéltári anyagok átvizsgálása újabb dokumentumokat tárhat fel: a kutatókat pusztán biztatni tudom, hogy foglalkozzanak a témával, hiszen ellentétben Szilvásy György 2007-es soraival, igenis vannak a témában levéltári források, ráadásul az iratok minősítésének feloldása folyamatosan zajlik – ehhez a cikkhez is átnéztünk olyan dossziékat, melyekről az Információs Hivatal csak 2016-ban, 2019-ben vagy épp 2020-ban törölte a „titkos” minősítést.

Jelen sorok írójának magánvéleménye, hogy a kutatást nyilván segítené, ha végre kutathatóvá válna az MNVK-2 (magyarán a Kádár-kori katonai hírszerzés) anyaga, hiszen a Malév az MNVK-2 „terepe” volt, egy korabeli jelentés szerint: „a Malév mindenkori igazgatójának környezete a BM. és az MNVK-2. Csf-ség tisztjeiből vagy munkatársaiból tevődik össze”. Ennél pontosabb megállapítás volna, hogy gyakorlatilag az állami vállalat jóformán teljes vezetése a katonai hírszerzés és elhárítás (MNVK-2 és az az alá rendelve működő BM III/IV.) alá volt rendelve, így erősen valószínű, hogy többet lehetne megtudni a katasztrófa történetéről ebből az – egyelőre – nem kutatható iratanyagból.

A fentiek hiányában továbbra is annyit tudunk, mint korábban: a Malév 240-es járata 1975. szeptember 30-án nem messze Bejrúttól a tengerbe zuhant, a 60 fő utas és személyzet pedig életét vesztette.

-

A szerző történész, legfrissebb könyve a Kádár-rendszer titkosszolgálatának működéséről a Jaffa kiadónál jelent meg.

-

Felhasznált levéltári források:

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

3.2.5. O-8-418/1. „Flamingó”

3.2.5. O-8-418/2. „Flamingó”

3.2.5. O-8-440/1. „Asszi”

3.2.5. O-8-427. „Tiger”

3.1.2. M-39955. „Léna”

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

XIX-A-83-a-175-581.

XIX-J-1-j-1975-j-93-Libanon-IV.93.doboz.

XIX-J-1-j-1976-j-93-Libanon-IV.93.doboz.

National Archives and Records Administration (lásd online itt: https://wikileaks.org)

Fotó: Mandiner