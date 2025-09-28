Kiderült, ki vezeti a következő években a József Attila Színházat

Nemcsák Károly marad a József Attila Színház igazgatója a következő ötéves ciklusban is. Kinevezési oklevelét Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter vasárnap adta át a Shrek, a Musical című előadás megtekintése előtt a színpadon.

Nemcsák Károly igazgató emlékeztetett arra, hogy mandátuma 2026. január 31-én lejár. „Úgy gondoltam, hogy még van elég erőm ahhoz, hogy egy következő ciklusra pályázzak” – mondta. Hozzátette: a pályázatot beadta, a minisztérium és a miniszter döntése, hogy alkalmasnak találják-e arra, hogy a következő öt évben is ő vezesse a József Attila Színházat és a társulatot.

Milliárdokból újul majd meg a teátrum

Hankó Balázs gratulálva, és negyedik igazgatói ciklusára sok sikert kívánva adta át a kinevezési okmányt, amely szerint Nemcsák Károlyt a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására további öt évre, 2026. február 1-jétől 2031. január 31-ig nevezi ki.