József Attila Színház Hankó Balázs Nemcsák Károly okmány oklevél kinevezés siker

Kiderült, ki vezeti a következő években a József Attila Színházat

2025. szeptember 28. 19:45

Az igazgató kinevezési oklevelét Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter vasárnap adta át a Shrek, a Musical című előadás megtekintése előtt a színpadon.

null

Nemcsák Károly marad a József Attila Színház igazgatója a következő ötéves ciklusban is. Kinevezési oklevelét Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter vasárnap adta át a Shrek, a Musical című előadás megtekintése előtt a színpadon.

Nemcsák Károly igazgató emlékeztetett arra, hogy mandátuma 2026. január 31-én lejár. „Úgy gondoltam, hogy még van elég erőm ahhoz, hogy egy következő ciklusra pályázzak” – mondta. Hozzátette: a pályázatot beadta, a minisztérium és a miniszter döntése, hogy alkalmasnak találják-e arra, hogy a következő öt évben is ő vezesse a József Attila Színházat és a társulatot.

Milliárdokból újul majd meg a teátrum

Hankó Balázs gratulálva, és negyedik igazgatói ciklusára sok sikert kívánva adta át a kinevezési okmányt, amely szerint Nemcsák Károlyt a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására további öt évre, 2026. február 1-jétől 2031. január 31-ig nevezi ki.

Mi, magyarok színházszeretők vagyunk”

– mondta a miniszter, hozzátéve, hogy évente mintegy 7 millióan látogatnak el színházba, a József Attila Színház pedig évi 100 ezer nézőt fogad. Kiemelte: a népszínházjellegű teátrum kortárs és klasszikus darabokat mutat be, emellett olyan zenés műveket is játszik, mint a Shrek, a Musical.

Mint mondta, az idén a József Attila Színház finanszírozása 400 millió forinttal, több mint 50 százalékkal emelkedett. Hozzátette: arra tettek vállalást, hogy az igazgató következő ötéves ciklusában 12 milliárd forintból megújul a színház.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

 

