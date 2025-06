Új korszak kezdődik: Gödöllőre költözik a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Új helyszínen, Gödöllőn nyitja meg kapuit a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár – jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Gödöllői Királyi Kastélyban tartott sajtótájékoztatón. Az új intézmény várhatóan 2029-ben nyílik meg a nagyközönség előtt.

A Magyar Nemzet cikkében arról számolt be, hogy a bejelentés szerint a költözés nem csupán helyszínváltozást jelent, hanem egy új korszak kezdetét is. Nagy István agrárminiszter az eseményen emlékeztetett: Darányi Ignác 129 évvel ezelőtt vetette papírra a múzeum alapításának gondolatát.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az intézmény nem csupán múzeum, hanem a nemzeti identitás élő része, amely ötvözi a múlt értékeit a jövő innovációjával.

A portál arról is ír, hogy a projekttel párhuzamosan a Vajdahunyad vára is megújul a Liget-projekt részeként. Ez nemcsak a kulturális kínálatot bővíti, hanem új turisztikai lehetőségeket is teremt, különféle szolgáltatások bevezetésével.

Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora támogatásáról biztosította a kezdeményezést, és kiemelte, hogy az új múzeum a vidék és a város találkozási pontja lesz, modern élményeket kínálva.

Az egyetem célja, hogy 2030-ra bekerüljön a világ száz legjobb agrár-felsőoktatási intézménye közé.

L. Simon László, a projekt miniszteri biztosa pedig úgy fogalmazott, hogy az új épület megvalósítása gyors és költséghatékony módon történik majd. A modern látogatótér mellett megőrzik és bemutatják a klasszikus tárgykultúrát is, ezzel gazdagítva a hazai múzeumi kínálatot.

Nyitókép: szallas.hu