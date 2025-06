Sopronban indul a boldogság éve

„A fesztiválok valódi ünnepek, olyan alkalmak, amikor a közönség elfelejti a gondjait, és valóban boldog. Úgy gondoljuk, ennél többet is tehetünk azért, hogy a mindennapok is szebbek, könnyebbek legyenek, és a közönség megtalálja a boldogságot az életében. A SopronFesttel elindul a boldogság éve: arra biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon ehhez a programhoz, és segítsünk egymásnak megtalálni a boldogságot” – fogalmaz Lobenwein Norbert, a fesztivál alapítója. Hozzáteszi, ehhez kapcsolódóan hétrészes riportfilm is készült tizenöt példakép részvételével, amely az esemény YouTube-csatornáján látható. Utóbbiban és a rendezvény programjain azt a kérdést járják körül, ki hogyan próbálja megtalálni a boldogságot a munkában, a családban, a kamasz gyerekeivel, a művészetben, a gasztronómiában vagy akár betegen. Lobenwein Norbert a fesztivál megalapítása kapcsán hangsúlyozza, hogy egy „fenntartható méretű”, emberléptékű rendezvényt kívántak létrehozni.

„A SopronFest különlegessége, hogy közel 75 helyszínen zajlik, és a szervezésben nagy szerep jut a város aktív vállalkozóinak, szolgáltatóinak is. Naponta tízezer vendéget várunk az erdő közepén, a korábbi Lővér Kempingben kialakított helyszínen, ahol a Sopron Nagyszínpad mellett a Boldogság Színpad és a Telekom Secret Garden fogadja a közönséget” – mondja Fülöp Zoltán, a Weekend Event Kft. vezetője.

Fotó: SopronFest

A fesztivál kiemelt programjai a pünkösdi hétvégén, június 6. és 8. között várják a közönséget. A külföldi előadók közül a nagyszínpadon headlinerként szerepel Timmy Trumpet, „a trombitás dj”, akit a világ egyik legsikeresebb előadójaként jegyeznek, és a legnagyobb fesztiválokon lép fel. A határ túloldaláról érkezik Parov Stelar, aki nem először jár Sopronban, és ezúttal is sokan fognak megmozdulni miatta az ország túlsó végéből is. Fellép az Earth, Wind & Fire Experience, amelynek dalain generációk nőttek fel. Sokszínű a hazai fellépők névsora is, mások mellett Ákos, a Halott Pénz, Majka, a Valmar, a Parno Graszt és L. L. Junior is színpadra lép.

„A SopronFest deklarált célja, hogy »urbán fesztiválként« bemutassa, élettel töltse meg a hűség városát” – fogalmaz Váncza Panna, az esemény projektvezetője. Ennek jegyében a fesztivál szíve a Várkerület, a Mária-szobor és környéke, s innen karnyújtásnyira, a Kultúrpresszó Terasz egész héten naponta több programmal várja a közönséget. A Magyar Jazz Szövetség és a Müpa ajánlásával minden napra jutnak jazzkoncertek, csütörtökön pedig olasz esttel készülnek a szervezők. A SopronFest idején a város állandó kiállításai mellett tíz további várja a közönséget, a Telekom PodcastFest programjainak pedig a várkerületi Kultúrpresszó Terasz, a Liszt-központ és a Soproni Egyetem Ligneuma ad otthont. Egy hét alatt csaknem húsz beszélgetést hallgathatnak meg a vendégek, a téma sok esetben ezeken is a boldogság keresése lesz.

Fotó: SopronFest

Boldogan, betegen – talán ez lesz az egyik legmélyebb és legfontosabb beszélgetés, amelynek során csütörtökön Tari Annamária pszichoterapeuta és Gazsi Zoltán, az Eisberg cég vezetője arról beszélget Kadarkai Endre műsorvezetővel, hogy megfér-e egymás mellett a boldogság és a betegség, és ha igen, mi szükséges hozzá.

A fesztiválon lapunk is részt vesz, és két izgalmas beszélgetéssel készül. A Boldogtalan nemzedék vs. szerető család? című programban Lentulai Krisztián beszélgetett Hal Melinda klinikai szakpszichológussal, az MCC Tanuláskutató Intézetének kutatásvezetőjével és Máthé Zsuzsával, a Szent István Intézet vezetőjével. A „mi teszi boldoggá a választópolgárt 2026-ban?” kérdésre pedig Kacsoh Dániel és Kohán Mátyás mellett Hont András és Dull Szabolcs keresi a választ vasárnap.

Fotó: SopronFest

A Sopron Gourmet programjain városszerte a boldogság az ihletője a város legjobb éttermeinek, teraszainak és fagyizóinak. Szombaton a Fertő-part egyik leghíresebb és leghangulatosabb éttermében, a Fagus Hotelben Kovács Ákos és lánya, Anna beszélgetése alatt fogyaszthatjuk el a vacsorát. Kalas Györgyi gyerekeknek szóló főzősulit hoz a városba, a soproni borászatok pedig pincetúrák és dűlőtúrák során nyitják meg kapuikat.

A SopronFest egyik igazán izgalmas eseménysorozatának főszereplői maguk a soproniak. A szervezők arra biztatták a helyieket, hogy a privát sétákon saját történeteiken keresztül mutassák meg a város ismert és titkos kincseit – ezeken valamennyi napon részt vehetünk. A fesztivál eseményeinek egy része ingyenesen látogatható, a pünkösdi programokra elővételben a honlapon válthatók jegyek.

Nyitókép: SopronFest