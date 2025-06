A jó harcot érdemes megharcolni

Feszült, idegileg kimerítő kampány előtt állunk, pedig – a figyelem megragadására épülő virtuális jelenlét öngerjesztő mechanizmusai miatt – már amúgy is szinte egymásba folynak a politikai kampányidőszakok. A jelenség kapcsán nem túlzás permanens választási hadjáratról beszélni és a demokrácia fogalmának újraértelmezéséről gondolkodni.

Az biztosan tudható, hogy a csatazaj és a politikai ringben egymásnak bevitt ütések sorozata a „nézőket”, azaz a választópolgárokat is kimeríti majd, nemcsak az adok-kapokban részt vevő aktív szereplőket. Ilyen, tudhatóan turbulens időszak előtt érdemes kinek-kinek higgadtan végiggondolnia, mi is forog kockán 2026 áprilisában, egyáltalán, mik azok az értékek, melyekért – ha vérünkből Istennek hála nem is, de – szellemi és lelki energiáinkból áldoznunk szükséges.