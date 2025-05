Szépség és krimi a Szépművészetiben

A Vizitáció, vagyis a Mária és Erzsébet találkozását megörökítő képet sokan ismerik e hazában, bár talán kevesebben tudják, hogy egykor a selmecbányai Szent Katalin-templom szárnyas oltárának volt a része. Alkotója, a rejtélyes és varázslatos M. S. mester munkáiból – és kortársaiból – a Szépművészeti Múzeum most nagyszabású tárlatot rendezett. M. S. mester a Jagelló királyok korában élt. Ezt az emberöltőnyi, 1490 és 1526 közötti időszakot a régi Magyar Királyság utolsó virágkorának, egyúttal az összeomláshoz vezető útnak is tekinthetjük. A Jagellók révén az ország egy jelentős közép-európai birodalom központja és egy erős szövetségi rendszer tagja volt, politikai, kereskedelmi és kulturális kapcsolatai révén szervesen beépült Európa vérkeringésébe. A 15. század Magyarországot érintő háborúit felváltó hosszú béke lehetővé tette a kultúra és a művészet virágzását is. Az itáliai reneszánsz és a délnémet késő gótika művészete párhuzamosan élt a Magyar Királyságban.