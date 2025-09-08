Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
festő tárlat művész

Tatabányán nyílt „In Memoriam William Blake” kiállítás

2025. szeptember 08. 08:48

Szeptember 5-én Tatabánya ad otthont az In Memoriam William Blake című különleges tárlatnak, amely a Vértes Agora galériájában várja a látogatókat. A kiállítás a világhírű angol költő, festő és grafikus, William Blake szellemi örökségét idézi meg.

2025. szeptember 08. 08:48
null

A tárlatot Kammerloth-Kováts László állította össze, megnyitó beszédet Cs. Tóth János művészeti író mondta, míg Dömötör László költő irodalmi közreműködésével Blake művészi világát idézte fel a közönség előtt.

A kiállításon számos neves alkotó munkáit láthatják az érdeklődők, köztük két kiemelkedő művészét is: Decsi Ilona Munkácsy-díjas festő és grafikusművész, valamint Kéri Imre festő, grafikusművész és érdemes művész alkotásait.

Műveik a hazai kortárs képzőművészet meghatározó darabjai, amelyek méltóképpen illeszkednek a Blake-i szellemiséget megidéző válogatásba.

A bemutatott művészek névsora igen gazdag, többek között Adorján Ildikó, Ardey Edina, Ásztai Csaba, Baranyai (B) András, Csernátony Lukács László, Ghyczy György, Lévai Ádám, Molnár Imre, Pittmann Zsófi, Sinkó István és Szamódy Zsolt Olaf munkái is helyet kaptak a tárlaton.

A In Memoriam William Blake kiállítás szeptember 5-én délután 5 órakor nyílik meg Tatabányán, a Vértes Agorájában (Szent Borbála tér 1.), és egészen 2025. október 10-ig látogatható.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, hogy közösen idézzék fel William Blake művészi és szellemi örökségét.

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. szeptember 08. 09:20
" Tiger,tiger ! Burning bright, in the forrest of the night !"
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!