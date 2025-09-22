Elhunyt Sajdik Ferenc, Pom Pom és Gombóc Artúr megalkotója

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett Sajdik Ferenc olyan ikonikus rajzfilmek közkedvelt karaktereit keltette életre, mint a Pom Pom vagy A nagy ho-ho-horgász és Gombóc Artúr.

Az 1930. augusztus 21-én, Neuenhagen bei Berlinben született Sajdik Ferenc 1965-ben lett a legendás vicclap, a Ludas Matyi rajzolója, majd 93-tól az Úritök és a Pesti Vicc munkatársa volt – írja a Papageno.

Ifjúsági és tankönyvekhez is készített rajzokat, többek között Csukás István, Moravia, Kipling, Tabi László, Peterdi Pál, Békés Pál, Arany János és Petőfi Sándor írásait illusztrálta.

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI