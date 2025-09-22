Ft
gyász Sajdik Ferenc művész

Elhunyt Sajdik Ferenc, Pom Pom és Gombóc Artúr megalkotója

2025. szeptember 22. 16:33

A Kossuth-díjas grafikus és karikaturista 95 éves volt.

2025. szeptember 22. 16:33
null

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett Sajdik Ferenc olyan ikonikus rajzfilmek közkedvelt karaktereit keltette életre, mint a Pom Pom vagy A nagy ho-ho-horgász és Gombóc Artúr.

Az 1930. augusztus 21-én, Neuenhagen bei Berlinben született Sajdik Ferenc 1965-ben lett a legendás vicclap, a Ludas Matyi rajzolója, majd 93-tól az Úritök és a Pesti Vicc munkatársa volt – írja a Papageno.

Ifjúsági és tankönyvekhez is készített rajzokat, többek között Csukás István, Moravia, Kipling, Tabi László, Peterdi Pál, Békés Pál, Arany János és Petőfi Sándor írásait illusztrálta.

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI

 

bozso-az-ordog-es-annak-ugyvedje-69
2025. szeptember 22. 17:11
Valódi életművet alkotott. Nyugodjék békében!
Válasz erre
1
0
Ergit
2025. szeptember 22. 17:10
Klasszikussá vált számunkra! Nyugodjon békében!
Válasz erre
0
0
Horst_Tappert
2025. szeptember 22. 17:03
Az örök Világosság fényeskedjen neki! Nagyon szerettem a rajzait és a karaktereit...
Válasz erre
1
0
Sulammit
2025. szeptember 22. 16:50
Nyugodjál békében Feri bácsi! Nagyon szerettünk.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!