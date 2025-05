„Nyelvem a szent dadogás” – Platon Karataev: Napkötöző

2016-ban alakult Platon Karataev (nevét a Háború és béke egyik szereplőjétől vette) szép karriert futott be az utóbbi években. Első két lemezén (For Her, Atoms) még angol nyelvű dalokat játszott, magyar nyelvre a harmadik, 2022-es albumon (Partért kiáltó) váltott, most pedig itt a negyedik nagylemez, a címe Napkötöző.

A Platon Karataev zenéjét nem könnyű elhelyezni a stíluspalettán. Alapvetően posztrockból és folkból táplálkozik melankolikus mélységekkel és himnikus magasságokkal. Sodró erejű zene, amely legjobb pillanataiban elragadja a hallgatóját. A Partért kiáltó című lemezen derült ki, hogy magyar nyelven is remekül meg tudnak szólalni, dalaik szövegvilága karakteres, némi tanár bácsis éllel azt is mondhatnám, hogy irodalmi igényű. De nem mondom ezt, mert rosszul hangzik, inkább azt mondom, érződik, hogy Balla Gergely frontembernek van irodalmi műveltsége, képes kifinomultan bánni a nyelvvel.