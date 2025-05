Munkácsy, Rippl-Rónai, Moholy-Nagy, Vasarely – Mit ér a művész, ha magyar?

Eleni Korani műkereskedő, művészeti szakértő, az Ernst Galéria társtulajdonosa (Forrás: Eleni Korani)

Munkácsy és Sedelmeyer – a siker összetevői

Ide tartozik azon alkotók újbóli reflektorfénybe állítása is, akik a maguk korában nagyon is megbecsültek voltak, ám az utókor már kevésbé bánik kesztyűs kézzel velük. Így például a festőfejedelemként is emlegetett Munkácsy Mihály; ha valaki a 19. században tett egy sétát egy párizsi vagy egy amerikai galériában, minden bizonnyal szembetalálta magát az ő egyik művével. Munkácsy korabeli súlyát és ismertségét jól mutatja az is,

hogy akkoriban egy festménye többe került, mint egy Monet-kép,

ez ma már elképzelhetetlen lenne.

A kérdésre, hogy mégis hogyan lehetett egy ideig a világ legdrágább művésze, Eleni Korani szerint a válasz nagy részben a műkereskedője, Charles Sedelmeyer ügyességében keresendő.

„Sedelmeyer volt az, aki Munkácsyt szisztematikusan felépítette, a műveit az amerikai nagyvállalkozók és iparmágnások körével is megismertette, így elérte, hogy ezek státuszszimbólummá váljanak. Az Amerikai Egyesült Államok milliomosai hamar rajongani kezdtek a magyar festő képeiért, a Krisztus Pilátus előtt és Golgota című monumentális munkák első tulajdonosa például John Wanamaker áruház-tulajdonos lett. A leszármazottai egy évszázadon át féltve őrizték e festményeket, húsvétkor hagyományosan kiállították őket a nagyközönség örömére” – meséli a galériatulajdonos.

Szemléltetve egyben a műtárgypiac mindenkori működését is: a magas eladási árak mellett az sem mindegy,

kik vásárolják meg az adott műtárgyat, illetve hogy az később milyen gyűjteménybe kerülve válik hivatkozási ponttá.

Egyszerűbben: a siker mindenkori fontos összetevője, ha egy művész meg tud-e mutatkozni olyan magán- vagy közgyűjteményi tárgyegyüttesekben, kollekciókban, amelyek világszinten is jelentőséggel bírnak.

A debreceni Déri Múzeum legnépszerűbb kiállítóterében, a Munkácsy Teremben láthatók Munkácsy Mihály Krisztus szenvedéstörténetét feldolgozó, monumentális méretű alkotásai. (Forrás: Déri Múzeum)

Két korszak határán – Rippl-Rónai és a Nabik

Ha Munkácsyról beszélünk, természetesen nem hagyható szó nélkül egykori festőtanonca, Rippl-Rónai József sem, aki viszont egészen más úton jutott el a sikerig. Az 1890-es évek Párizsában, az új művészeti irányzatok mekkájában magára találó Rippl-Rónait – az Art Nouveau hatására ekkoriban születtek meg fekete korszakának ikonikus művei, a Kalitkás nő vagy a Karcsú nő vázával – nem egy jó szemű és üzleti érzékű kereskedő építette fel, hanem maga talált rá az útjára.

„Rippl-Rónait a francia Nabis csoportosulás egyik alapítójaként – nem mellesleg egyetlen magyar tagjaként – tartják számon, Paul Sérusier vagy Pierre Bonnard mellett abszolút egyenrangúként említve. A Nabik fiatal francia művészek voltak, akik nagy szerepet játszottak az akadémikus művészettől és impresszionizmustól a modernizmus korai irányzataira való átmenetben. Minden tagjuk világhírű lett, jelenleg is a legismertebb múzeumok állandó kiállításain találkozhatunk a műveikkel. Amikor tehát ez a mozgalom vagy egyáltalán a francia századfordulós impresszionizmust követő időszak bárhol szóba kerül,

Rippl-Rónai neve is biztosan elhangzik”

– magyarázza Eleni Korani.

Rippl-Rónai ugyanakkor a sokoldalúsága miatt is érdekes lehet a számunkra; 1897-ben például megtervezte gróf Andrássy Tivadar budai palotájának ebédlőjét, amit a magyar művészet első szecessziós összművészeti alkotásaként jegyeznek. Az elmúlt években világszerte számos neves múzeum keresett a gyűjteménye számára Rippl-Rónai-képeket, többek között a Chicago Institute of Art vagy a párizsi Musée d’Orsay. Utóbbiba 2005-ben éppen az Ernst Galéria közvetítésével került az 1914-ben Maconban készült egyik fő műve (Menetelő francia katonák), ami azóta is megnézhető az állandó kiállításon.

Rippl-Rónai József: Menetelő francia katonák (Forrás: Ernst Galéria)

Velünk élő kommunista örökség

A két fenti eset kiválóan példázza, hányféle együttállás vezethet a jó esetben aztán anyagi értelemben is realizálható népszerűséghez. Ezek közül a gyakori megjelenés az egyik legfontosabb dolog, aminek számos módja alakult ki a 19. század végétől. Köztük a leglényegesebb a műkereskedelmi véráramba való bekerülés – bármennyi kiállításon vesz részt egy művész, akárhány alkotása szerepel közgyűjteményekben, ha nem kapható, vásárolható, adható, akkor nincsen ára, így valójában értéke sem.

A 20. században a művészet egyik fő fokmérője ez, a pénzben megjelenő érték lett, mi pedig, a II. világháborút követő évtizedekben pont ezen a ponton maradtunk le.

A kommunizmus nemcsak a 20. század második felében alkotó nemzedékeket és közvetetten a jövő generációt tette tönkre, a korábban ünnepelt magyar alkotókat szintúgy „kitörölte” a nemzetközi köztudatból. Azok a háború előtti magyar származású képző- és iparművészek, akik a kor legismertebb francia, német, olasz művészeivel egy időben hoztak létre hozzájuk hasonlóan jelentős életműveket, vákuumba kerültek.

„Megszakadt a folyamat, amelynek korábban részesei voltunk. Mivel többé nem tudtunk hangsúlyosan jelen lenni sok helyen, lassan elhomályosultunk. Sok más mellett elfelejtődtek az 1905–1910 közötti Párizsban kiállító magyar Vadak vagy az 1920 években Berlinben sikert sikerre halmozó avantgárd művészeink. Vagyis úgy nőtt fel több nemzedék, hogy szinte sosem találkozott velünk magyarokkal” – sorolja a fokozatos háttérbe szorulásunk fő okait a műkereskedő.

A nemrégiben a Magyar Nemzeti Galériában óriási sikerrel bemutatkozott Dénes Valéria–Galimberti Sándor történetét említi ezzel kapcsolatban. A művészházaspár az 1909-10-es évektől Párizsban dolgozott, ahonnan az I. világháború kitörését követően menekülni kényszerültek, majd nem sokkal később mindketten tragikusan elhunytak. Műveik nagy része így Franciaországban maradt, elkallódott, mára körülbelül két tucatot ismerünk csak közülük,

de nem szabad feladni, kötelességünk felkutatni és a nagyközönséggel megismertetni minél többet.

Rippl-Rónai József: Kalitkás nő I. (Forrás: Ernst Galéria)

Kultúrájában a nemzet

Nyilván nem a kortárs képzőművészet rovására kell mindezt megtenni – folytatja Eleni Korani –, az úgyis helyzeti előnyben van: a jelenlét ez esetben a közösségi média térnyerése miatt nem kérdés.

„Mi viszont a XX. századért jöttünk. Nem azért, mert visszatekintünk,vagy állandóan a régmúlttal szeretnénk foglalkozni. Hanem hogy a fentiekhez hasonló elfeledett életműveket megmentsük, bemutassuk, és minél többekkel újra megismertessük. Nem csak magunknak, itthon, külföldön is. Csak ismételni tudom magam:

hiszek benne, hogy a kultúráján keresztül ismerszik meg egy nép”

– foglalja össze a műgyűjtők, galériák, műkereskedők, művészeti szakértők vagy akár a művészetkedvelők közös küldetését a szakember.

Ebbe pedig beletartozik az egyes művek (festmények, szobrok, bútorok, könyvek stb.) minél nagyobb számban való hazahozása is. Mint ahogyan történt az többek között Rippl-Rónai Kalitkás nő I. című képével is. Ezt 1906-ban látták utoljára, majd egy rövid feljegyzés szerint egy 1956-ban kivándorolt hazánkfia feltekerve magával vitte, 2005-ben pedig Chicagóban bukkant fel egy aukción. Olyan szenzációnak bizonyult a megjelenése, hogy az aukciós katalógusban eredetileg feltüntetett 10 ezer dolláros kikiáltási ár helyett 50 ezer dollárról indították a licitet az árverésen, s végül 600 ezer dollárért kelt el, és hazakerült – Amerikában azóta is a legdrágábban eladott magyar műalkotásként jegyzik.