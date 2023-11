Vagyok, aki vagyok

Hogy az antikvár könyvek világában is jól ismert Jáky Balázs azért kezdett el már nagyon fiatalon műalkotásokat gyűjteni, mert a dédapja, Nikelszky Géza iparművész, festő a Zsolnay-gyár egyik legismertebb tervezőjeként dolgozott, így volt kihez, mihez szellemileg is kapcsolódnia, vagy ettől a családi száltól függetlenül, csupán a saját örömére is erre az útra lépett volna, bajosan lehetne megmondani. Egy biztos: a 2000-es évek végétől épített kollekciója ma olyan értéket képvisel, amit bátran meg lehet mutatni a nagyközönségnek is. Az 1945 utáni magyar művészet történetére – egyelőre a kilencvenes évek közepe-végéig – koncentráló sok száz darabos Jáky-gyűjtemény egy része, több mint száz festmény most a Várkert Bazár új kiállítóhelyén látható. A kívül igen impozáns, belső kialakításában viszont pont ezt ellensúlyozandóan szerencsésen letisztult helyszín pedig nem is passzolhatna jobban ehhez az egyre gyarapodó válogatáshoz: a Déli palotában megnyitott Ybl6 Művészeti Teret eleve abból a célból hozták létre, hogy a tárlatok, programok révén minél többeknek lehetőségük nyíljon a legkiválóbb hazai képzőművészetekkel való feszengésmentes találkozásokra.