Meglepetés a vörös szőnyegen – tiszteletbeli Arany Pálma-díjjal ismerték el a világhírű színészt

Tiszteletbeli Arany Pálma-díjjal tüntette ki életművéért Denzel Washingtont a 78. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál.

Az utolsó pillanatig titokban tartott elismerést Spike Lee legújabb filmjének (Highest 2 Lowest) világpremierje előtt adta át az amerikai színésznek a bemutatóra csíkos öltönyben, kerek szemüvegben és narancssárga-kék kalapban érkező amerikai rendező, valamint Iris Knobloch, a fesztivál elnöke és Thierry Frémaux fesztiváligazgató.

A Denzel Washington főszereplésével készült amerikai filmet versenyen kívül mutatták be a fesztivál hivatalos programjában.

Az amerikai színész villámlátogatásra érkezett Cannes-ba két Broadway-előadás között, New Yorkból, ahol esténként az Othellót játssza.

„Ő itt a testvérem” – mondta Spike Lee filmjei állandó színészéről, amikor átadta a díjat. „Ez teljes meglepetés számomra” – válaszolta a színész.

A cannes-i fesztivál évente általában egy vagy két Arany Pálma-életműdíjat ad át. Robert de Niro a múlt keddi megnyitó ünnepségen vehette át a tiszteletbeli Arany Pálma-díjat életművéért, de az ő elismerését előre bejelentette a fesztivál. Egyébként a meglepetésdíjak nem ritkák Cannes-ban: 2022-ben Tom Cruise kapott egy előre be nem jelentett Arany Pálma-díjat, közvetlenül a Top Gun: Maverick című film vetítése előtt.

A fesztiválon a világpremierek alkotógárdáival a hivatalos fotózást általában a bemutatót követő napra szokták szervezni, a Highest 2 Lowest című film színészeinek azonban már hétfő délután megtartották a fotózást azért, hogy Denzel Washington is részt tudjon rajta venni. A sztárt, aki Spike Lee-vel és filmbeli partnerével, ASAP Rockyval pózolt, láthatóan nem zavarta a New York és Európa közti időeltolódás, és a filmpremier után azonnal indult is vissza New Yorkba, a fesztivál tájékoztatása szerint.

Elismerték Szabó István munkáját is Életműdíjjal tüntette ki a filmkritikusok nemzetközi szövetsége (FIPRESCI) Szabó Istvánt péntek este a 78. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. Az elismerést A napfény íze című filmje restaurált verziójának vetítése előtt vehette át a magyar filmrendező. A fesztiválközönség állva tapsolva fogadta a 87 éves Oscar-díjas rendezőt, akit a színpadon Thierry Frémaux fesztiváligazgató méltatott, kiemelve, hogy A napfény íze „nagyon is aktuális, annak ellenére, hogy igazi filmklasszikus”.

(MTI)

Nyitókép: Antonin THUILLIER / AFP

