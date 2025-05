A faj, amely túlnyerte magát

Az 1965-ben született Peter Godfrey-­Smith ausztrál filozófus és búvár, aki a biológia és az elme kapcsolatát, az emberi és állati intelligenciák – többek között a polipok agyának – különbözőségét és hasonlatosságát kutatja. Tanított a Stanfordon és a Harvardon, ma a Sydney-i Egyetem tudományfilozófiai tanszékének professzora. Pompás megjelenésű kötete, a Living on Earth (a Földön élni) arról szól, hogy bolygónk egy eredendően dinamikus rendszer; „az élet története nem csupán új lények megjelenésének sorozata; a jövevények magát a színpadot is megváltoztatják” – írja. „A légkörben lévő gázok aránya, a globális időjárási minták, a körülöttünk lévő tájak végtelenszer átalakultak már az élet által, s maguk is soha véget nem érő ciklusokban alakítják át az életet.”