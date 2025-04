Az első nemzedék a halált, a második az életet választotta

„Mélységes mély a múltnak kútja”, szól a világ egyik leghíresebb regénykezdete. De nem feltétlenül kell évezredeket visszautazni az időben, mint ahogyan tette Thomas Mann a József és testvéreiben, hogy e kútnak, ha nem is a legaljára, legalább a mélyére láthassunk. Elég elmenni például Bács-Kiskun vármegyébe, közelebbről a Kalocsai járásba, Harta nagyközségbe. Ott megkeresni Tamásné Hinkel Mária Arany János utcai házát, ahol nemcsak egy tősgyökeres család, de az egykor színtiszta és a hagyományait ma is tartó sváb falu hol viszontagságos, hol boldogságos története is feltárul.