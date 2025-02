Így élhetjük túl a világvégét – mozikban az elmúlt évek legvarázslatosabb animációja

Nyitókép: Vertigo Média

Egy macska lakóhelyét váratlanul elönti az özönvíz, így menekülni kényszerül, az útja során pedig számos, más-más fajt képviselő állattal kell együttműködnie a túlélés érdekében. Lényegében ezzel össze is foglalható a Cannes-ban debütált, majd az animációs szakmát és a műfajt rajongóit egyaránt elvarázsoló produkció, amely eddig 36 nemzetközi elismerést zsebelt be szerte a világon.

Nem is érdemtelenül;

az Áradás zsenialitása az egyszerűségében és a minimalizmusában rejlik.

Lényegében nélkülözi a drámai csúcspontokat, nincsenek benne giccses musicalbetétek vagy érzelmes nagymonológok – sőt, egyetlen szó sem hangzik el –, a maga csendes stílusában, régimódi kivitelezésében és a végtelenül egyszerű cselekményével mégis magával ragadó.

A sztori valóban csak annyi, mint ahogyan azt egy mondatban fentebb leírtuk. A kilencvenperces játékidő alatt azt követhetjük végig, miként próbálnak életben maradni az állatok a természet erőivel szemben, miközben a film szavak nélkül beszél az összefogás fontosságáról vagy a jelenlegi klímaválság lehetséges következményeiről.

Az nem derül ki, hogy a végítéletnek vagyunk-e a szemtanúi, vagy egy posztapokaliptikus világban bekövetkezett újabb kataklizmának. Utóbbi a valószínűbb, hiszen embereket nem látni a vásznon, csupán a természet által már részben visszafoglalt egykori civilizáció nyomait hajóroncsok és növények által már alaposan benőttt épületek vagy városrészek képében; mintha csak a The Last of Us világában járnánk, csak itt nem vadásznak zombik a szereplőkre, és a fajunk is kipusztult feltehetőleg. Mindez némi szorongató atmoszférát kölcsönöz a mozinak, de nem olyan mértékben és módon, hogy a hat éven aluliak számára nem ajánlott korhatár-besorolás könnyelműnek hasson.

Az állatok aranyos megjelenítése egyébként is leköti a gyerekeket,

de szó sincs öncélú cukiskodásról; nagyjából úgy viselkednek és mozognak, ahogyan a valóságban.

Nincsenek humanizálva, csupán a szemükbe vetíthetünk bele emberi érzelmeket, ahogyan azt a hétköznapokban is tesszük, ám alapvetően az ösztöneik hajtják őket, és azok is kényszerítik ki belőlük az együttműködést.